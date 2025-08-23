Pepova momčad nastradala bez Gvardiola i Kovačića. Tottenham ih je ponovo svladao

Tottenham je na gostovanju kod Manchester Cityja slavio s 0:2 u dvoboju drugog kola engleske Premier lige. Pogotke za goste postigli su Brennan Johnson i João Palhinha. Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol nisu nastupili zbog ozljeda.

Već nakon prvog poluvremena Tottenham je imao dva gola prednosti. Johnson je u 35. minuti iskoristio brzu kontru za vodstvo, a Palhinha je u drugoj minuti sudačke nadoknade povećao rezultat na 0:2. Kod tog pogotka veliku pogrešku napravio je domaći vratar James Trafford, koji je ovog ljeta stigao iz Burnleyja za 30 milijuna eura kako bi preuzeo ulogu prvog golmana.

Trafford je u ranoj fazi izgradnje napada krivo dodao loptu, što su igrači Tottenhama presjekli. Richarlison ju je proslijedio Palhinji, a portugalski veznjak preciznim udarcem odmah pogodio mrežu.

Pobjedom u Manchesteru Tottenham je preuzeo vrh ljestvice s maksimalnih šest bodova. City je ostao na tri boda i trenutno zauzima četvrto mjesto nakon što je u prvom kolu uvjerljivo svladao Wolverhampton.