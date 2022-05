HNS žestoko provocira bogate šeike: "Ostali ste bez trofeja, a trošite milijarde"

Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama izaziva potpuno "ludilo" objavama jer kroz uspjeh madridskog Reala i Luke Modrića u Ligi prvaka, provocira gigante kao Manchester City i Paris Saint Germain.

Naime, nakon što je ranije tijekom dana zapaženo prošla zafrkancija u kojoj se objašnjava da je "tajna uspjeha" za naslov u elitnom nogometnom natjecanju imati hrvatskog nogometaša u momčadi, nešto kasnije stigla je direktna provokacija velikanima spomenutima u uvodu.

Fotografija prikazuje autocestu i automobil na kojem piše "PSG & Manchester City" koji skreće u posljednji trenutak udesno, iako na putokazu piše "trošiti milijarde bez titule u Ligi prvaka", umjesto da nastavi ravno gdje piše "kupiti Hrvata i osvojiti Ligu prvaka".

Apologies to @PSG_English and @ManCity - we can't help ourselves today 🤷🏻‍♂️#CroatiansOnTopOfEurope #10yearsinarow pic.twitter.com/MqBz6OupJ4