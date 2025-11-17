Naši Portali
HNS u prodaju pustio majice s retrovizorom na kojem visi krunica, evo koliko koštaju

Autor
Edi Džindo
17.11.2025.
u 14:33

Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora visi krunica i grb HNS-a

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatska nogometna reprezentacija se u petak definitivno plasirala na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3:1 (1:1) na Stadionu Dean Šćulac protiv Farskih otoka.

Hrvatska je tom pobjedom dosegla 19 bodova nakon sedam utakmica, šest bodova više od drugoplasirane Češke. Vatreni su u kvalifikacijama postigli impresivna 23 gola uz samo dva primljena gola za najdominantnije kvalifikacije Hrvatske ikada.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Hrvatski nogometaši su, zajedno sa stručnim stožerom, na riječkom stadionu, donedavno poznatom kao Rujevica, proslavili plasman u SAD, Meksiko i Kanadu uz konfete, domoljubne pjesme te u prigodnim majicama.

Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora vise krunica i grb HNS-a. Ta majica može se odsad kupiti na HNS-ovom web-shopu po cijeni od 34.99 eura u veličinama S, M, L, XL i XXL.

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija danas igra posljednju utakmicu kvalifikacija za SP u Podgorici protiv Crne Gore. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta (Nova TV), a utakmica nije beznačajna. 

Iako su se vatreni već plasirali na svjetsku smotru, pobjedom protiv Crne Gore održat će nadu za skok u prvu jakosnu skupinu turnira. Za to će im, pak, još trebati i kiks Njemačke protiv Slovačke u utakmici koja je također na rasporedu večeras.

