HNS u prodaju pustio majice s retrovizorom na kojem visi krunica, evo koliko koštaju

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatska nogometna reprezentacija se u petak definitivno plasirala na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3:1 (1:1) na Stadionu Dean Šćulac protiv Farskih otoka.
Hrvatska je tom pobjedom dosegla 19 bodova nakon sedam utakmica, šest bodova više od drugoplasirane Češke. Vatreni su u kvalifikacijama postigli impresivna 23 gola uz samo dva primljena gola za najdominantnije kvalifikacije Hrvatske ikada.Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru
Hrvatski nogometaši su, zajedno sa stručnim stožerom, na riječkom stadionu, donedavno poznatom kao Rujevica, proslavili plasman u SAD, Meksiko i Kanadu uz konfete, domoljubne pjesme te u prigodnim majicama.
Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora vise krunica i grb HNS-a. Ta majica može se odsad kupiti na HNS-ovom web-shopu po cijeni od 34.99 eura u veličinama S, M, L, XL i XXL.
Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija danas igra posljednju utakmicu kvalifikacija za SP u Podgorici protiv Crne Gore. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta (Nova TV), a utakmica nije beznačajna.
Iako su se vatreni već plasirali na svjetsku smotru, pobjedom protiv Crne Gore održat će nadu za skok u prvu jakosnu skupinu turnira. Za to će im, pak, još trebati i kiks Njemačke protiv Slovačke u utakmici koja je također na rasporedu večeras.
Vidim da se neki zgražaju nad majicama. Em su crne, pa imaju krunicu.... Kome se ne sviđaju ne moraju ih niti gledati niti kupivati. Tako i ja ne gledam Stankovića i ne čitam Antu Tomića.