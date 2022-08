Hrvatski napadač nezaustavljiv: Dva gola Čolaka u novoj pobjedi Rangersa

Hrvatski napadač Antonio Mirko Čolak nastavio je sa sjajnom golgeterskom formom u dresu Rangersa, on je u 4-0 (2-0) domaćoj pobjedi protiv Ross Countyja u susretu 5. kola škotskog nogometnog prvenstva postigao dva pogotka.

Čolak je zabio drugi i treći gol na utakmici, prvoga "šakricama" u 39. minuti, a drugoga preciznim udarcem sa 15-ak metara u 59. minuti. Prvig ol postigao je Lundstram u 24. minuti, a konačni rezultat postavio je Davis u 80.

Naš je napadač tako u posljednjih sedam utakmica postigao sedam pogodaka, a teren je napustio u 63. minuti. Borna Barišić je, pak, odigrao čitav susret za Rangers.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS Soccer Football - Champions League - Third Qualifying Round - Second Leg - Rangers v Union Saint-Gilloise - Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, Britain - August 9, 2022 Rangers' Antonio-Mirko Colak celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Russell Cheyne Photo: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Vodeći Rangers sada ima 13 bodova, jedan više uz utakmicu više od drugog Celtica koji će u nedjelju igrati protiv Dundee Uniteda. Ross County je pretposljednji 11. s tri boda.

Marijan Čabraja igrao je do 69. minute za Hibernian u 0-1 (0-1) porazu na gostovanju kod Saint Mirrena. Osmi Hibernian ima pet bodova, četiri manje od petog St. Mirrena.