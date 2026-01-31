Naši Portali
NAZVAO GA

Luka Modrić telefonski je kontaktirao poznatog Hrvata, za njega ima primamljivu ponudu

Serie A - Cagliari v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 10:35

Hrvatski kapetan je u posljednjim danima navodno telefonski kontaktirao Kovačića kako bi ga informirao o ambicijama i novom smjeru Milana. Modrić bi bio oduševljen da ponovno zaigra sa svojim prijateljem i dugogodišnjim suigračem iz reprezentacije.

Milan već radi na jačanju sredine terena, a jedno od najvećih iznenađenja moglo bi biti dovođenje Matea Kovačića, koji ovog ljeta napušta Manchester City. Prema talijanskim medijima, crno-crveni su ponovno raspitivali o situaciji bivšeg igrača Intera nakon što su već pokušali kontakt ljetos, a inicijativa dolazi izravno od Luke Modrića.

Naime, hrvatski kapetan je u posljednjim danima navodno telefonski kontaktirao Kovačića kako bi ga informirao o ambicijama i novom smjeru Milana. Modrić bi bio oduševljen da ponovno zaigra sa svojim prijateljem i dugogodišnjim suigračem iz reprezentacije.

Kovačićev ugovor s Manchester Cityjem istječe 2027., no engleski mediji pišu da će ga klub na ljeto prodati. Milan bi tako stvorio još snažniju veznu liniju i ponovno ujedinio hrvatski tandem u dresu Milana.

Inače, Modrić i Kovačić su veliki prijatelji. Zajedno su igrali u Real Madridu, a privatno često ljetuju zajedno i druže im se obitelji.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
10:45 31.01.2026.

Nije ovca nego Beckham iz Obrovca.

