Poznati nogometaš prokockao sve što je u životu zaradio: Želio sam se ubiti, iznevjerio sam djecu...

Paul Merson (57), bivši engleski nogometaš koji za Arsenal ima više od 320 nastupa, a za reprezentaciju 21, na kocki je izgubio sav novac koji je zaradio tijekom karijere.

Merson je nedavno o ovoj temi govorio za engleske medije i rekao da ne može vjerovati da je zbog ovisnosti o kocki ostao bez sedam milijuna funti. I dok je pobijedio ovisnost o alkoholu, ovisnost o kockanju zahtijeva "stalnu borbu svakog dana".

–Tužno je što se dogodilo, ali bio sam bolestan i to je stvar koju sam shvatio. Ja sam bolesna osoba koja pokušava ozdraviti. Nisam loša osoba ili slaba osoba koja griješi svaki dan u životu, bila sam bolesna osoba koja je morala vrlo brzo ozdraviti.

Merson se rasplakao kada je voditeljica u studiju čitala odlomak iz njegove knjige Hooked (Navučen). Ispričao je da je zbog kockanja ostao bez pologa koji je uštedio kako bi njegova obitelj kupila novu kuću.

– Pomislio sam da se želim ubiti. Kako sam to mogao učiniti? Kako sam se mogao kladiti u ušteđevinu? Sljedećih sedam dana samo sam sjedio na kauču, gledao djecu, mislio o tome kako sam ih iznevjerio – rekao je Merson

Ovisnost ga je, kaže, stajala "kuća, automobila, brakova, cijele imovine i samopoštovanja".

– Moram biti u blizini liječenih ovisnika, liječenih alkoholičara, kockara i ovisnika o drogama. Oni su ljudi koji me razumiju. Ako razgovaram s ljudima koji se oporavljaju, oni klimaju glavom. Nitko tamo nikad ne odmahuje glavom misleći 'O moj Bože, što si učinio?' ili 'Sve si to izgubio'. Bitno je biti s pravim ljudima – rekao je bivši nogometaš koji se počeo kladiti sa 16 godina.

– Izgubio sam puno novca, nemojte me krivo shvatiti, izgubio sam nevjerojatnu količinu novca, ali sam također izgubio vrijeme. Nikada neću vratiti vrijeme. Mogu zaraditi novac, ali nikada ne mogu zaraditi vrijeme. Ne mogu vratiti vrijeme i ići gledati djecu na predstave u školi, a ne sjediti po pubovima i kladionicama.

Merson je sad brigu o novcu prepustio supruzi koja mu je blokirala mobitel tako da ne može kockati. Ona mu daje novac za osnovne potrepštine. Sada živi u unajmljenom stanu sa svojom trećom suprugom i troje djece, a bivši nogometaš ima ukupno osmero potomaka.

– Moja supruga još uvijek nema povjerenja u mene zbog onoga što sam učinio s pologom za kuću. Ona sada brine o novcu. Sada dobivam džeparac. Imam 54 godine, ali to je sve što mi treba. Ne mogu imati novac kod sebe – rekao je Merson koji smatra da njegov oporavak predstavlja pozitivan primjer, posebno njegovoj djeci.