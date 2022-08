Konačno krenulo i United: Druga pobjeda u nizu za skok na ljestvici

U prvoj utakmici 4. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je kao gost svladao Southampton sa 1-0 (0-0).

Pogodak za drugu uzastopnu pobjedu Manchester Uniteda postigao je u 55. minuti Portugalac Bruno Fernandes preciznim udarcem sa 15-ak metara nakon ubačaja Dioga Dalota.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - Premier League - Southampton v Manchester United - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - August 27, 2022 Manchester United's Marcus Rashford and Bruno Fernandes in action with Southampton's Romeo Lavia

Manchester United, koji je nakon dva kola bio na začelju ljestvice, s dvije uzastopne pobjede je privremeno došao do šestog mjesta, dok je Southampton na 13. poziciji.

Vodeći Arsenal ima maksimalnih devet bodova iz tri nastupa, a po sedam bodova su sakupili Manchester City, Leeds United, Tottenham Hotspur i Brighton and Hove Albion.