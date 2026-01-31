Zrinjski uklonio instalaciju Veleža zbog utakmice s Crystal Palaceom

Mostarski Zrinjski priopćio je kako je zbog potrebe usklađivanja stadiona s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima UEFA-e uoči predstojećeg susreta s Crystal Palaceom uklonio instalaciju koju je tu postavila uprava Veleža dok je taj klub koristio gradski stadion, što je izazvalo više negativnih komentara i osuda.

Sredinom siječnja uklonjeno je obilježje koje se nalazilo nedaleko upravne zgrade stadiona Hrvatskog športskog kluba Zrinjski u Mostaru. To je izazvalo žestoke osude nogometnog kluba Veleža, bošnjačkih udruženja i političkih stranaka. Predstavnici SDP-a BiH zbog toga poteza su podnijeli kaznenu prijavu tužiteljstvu u Mostaru.

U subotnjem priopćenju, Hrvatski športski klub Zrinjski je objasnio da je uklanjanje ove instalacije bilo nužno kako bi stadion zadovoljio zahtjeve UEFA-e za održavanje utakmica Konferencijske lige, a ne iz bilo kakvih političkih ili povijesnih razloga. Instalacija koja je uklonjena bila je postavljena u vrijeme kada je Nogometni klub Velež koristio gradski stadion u Mostaru. Postavljena je 1972. godine u spomen na poginule pripadnike Veleža u II. Svjetskom ratu. Kritičari su potez Zrinjskog povezali s povijesnim revizionizmom. No, iz ovoga kluba su ove optužbe kategorički odbacili, naglasivši da se radi isključivo o tehničkoj potrebi u skladu s pravilnicima UEFA-e.

Klub je u priopćenju jasno istaknuo kako je postupio odgovorno te da je prije uklanjanja izvršena pravna provjera statusa instalacije. Utvrđeno je da se ne radi o spomeniku jer se ne nalazi na službenome popisu državnog Povjerenstva za očuvanje spomenika.

Dodali su da su svi tehnički zahvati na stadionu bili usmjereni na osiguranje bolje infrastrukture za sve sudionike, uključujući igrače, novinare i navijače, te da nije bilo političke motivacije u ovom postupku.

Najuspješniji bosanskohercegovački nogometni klub je pozvao poziva na razdvajanje sporta i politike. Dodali su kako ostaju posvećeni modernizaciji stadiona kako bi ispunio sve uvjete za europske utakmice i osigurao najbolje moguće uvjete za sve sudionike natjecanja.

Prvi susret doigravanja za ulazak u osminu finala Konferencijske lige između Zrinjskog i Crystal Palaca na rasporedu je 19. veljače u Mostaru, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Londonu.