PREMIERLIGA

Novi kiks Manchester Cityja, osvojio je bod protiv Tottenhama

Premier League - Manchester United v Manchester City
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.02.2026.
u 19:49

"Građani" su poveli u 11. minuti golom Rayana Cherkija, a u posljednjim trenucima prvog dijela Antoine Semenyo je zabio i drugi gol za goste. Tottenham je smanjio u 53. minuti kada je Marc Guehi pogodio vlastitu mrežu, a na 2-2 je postavio Dominic Solanke u 70. minuti. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu nastupili za Manchester City zbog ozljeda.

U derbiju 24. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham i Manchester City su odigrali 2-2, nakon što su gosti vodili 2-0. City je vodio sa 2-0, no Spursi su uspjeli izjednačiti.

U ranije odigranom susretu Manchester United je pobijedio Fulham sa 3-2, a odlučujući gol zabio je slovenski napadač Benjamin Šeško u četvrtoj minuti nadoknade. Bila je to treća uzastopna pobjeda "Crvenih vragova" predvođenih Michaelom Carrickom.

Nakon uvjerljivih uspjeha protiv Manchester Cityja i Arsenala, ovoga puta slavili su tek u samoj završnici. United je vodi 2-0 golovima Casemira (19) i Cunhe (57), no gosti su uspjeli izjednačiti preko Raula Jimeneza (86-11m) i Kevina (90+1). Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Šeško je u četvrtoj minuti nadoknade pogodio za 3-2.

Trećeplasirana Aston Villa izgubila je kod kuće sa 0-1 od Brentforda koji je od 42. minute igrao bez isljučenog Kevina Schadea. Gol odluke zabio je Danga Ouattare u drugoj minuti nadoknade prvog poluvremena.

Nottingham Forest i Crystal Palace remizirali su 1-1. Domaćin je poveo u šestoj minuti golom Morgana Gibbs-Whitea, a gosti su izjednačili pogotkom Ismaila Sarra iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Jedanaesterac je skrivio Neco Williams igravši rukom, pri čemu je dobio crveni karton. Borna Sosa nije igrao za goste zbog ozljede.

U ponedjeljak će kolo zaključiti Sunderlnad i Burnley.

Arsenal ima 53 boda na ljestvici, Manchester City (s utakmicom manje) i Villa imaju po 46, a United je četvrti sa 41 bodom. Slijede Chelsea sa 40 i Liverpool sa 39 bodova.
