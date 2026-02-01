Uvjerljiva pobjeda Juventusa u Parmi

U posljednjem nedjeljnom ogledu 23. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su s uvjerljivih 4-1 slavili kod Parme.

Gosti iz Torina su poveli u 15. minuti kada je glavom nakon kornera poentirao Bremer. Do kraja prvog dijela Juventus je povećao prednost i to nakon spretnog gola McKennieja koji je u padu zahvatio loptu poluvolejom i pogodio za 2-0.

Juventus je samo nakratko vratio domaćina u igru kada je u 51. minuti Cambiaso dao autogol za 1-2. No, brzo su se stvari vratile na stranu Juventusa. Svoj drugi gol na dvoboju Bremer je zabio u 54. minuti, dok je u 64. David bio strijelac za konačnih 4-1.

Juventus je četvrti na ljestvici te ima dva boda manje od drugog Milana, odnosno, bod manje od trećeg Napolija.

Nogometaši Intera, vodeći na ljestvici talijanske Serie A, ostvarili su novu pobjedu, slavili su kod Cremonesea s 2-0. Pitanje pobjednika Inter je riješio u prvom poluvremenu kada je postigao oba pogotka. Domaćina je načeo Lautaro Martinez u 16. minuti, dok je u 31. poljski igrač Zielinski povećao na 2-0. Potom je Inter samo održavao prednost i lako priveo ogled kraju. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić bio je u udarnom sastavu milanske momčadi, a zamijenjen je u 82. minuti.

Inter je dodatno pobjegao pratnji te sada ima osam bodova više od Milana, ali gradski rival ima utakmicu manje.

Nogometaši Coma i Atalante odigrali su bez pogodaka u utakmici gdje se dogodilo mnogo toga, a gosti iz Bergama su se junački branili tijekom cijelog susreta. Već u osmoj minuti Atalanta je ostala s igračem manje nakon isključenja Ahanora. Od tada pa sve do kraja utakmice Como je napadao i stvorio bezbroj dobrih prilika, ali nije postigao niti jedan pogodak.

Debelo u sudačkoj nadoknadi dosuđen je i jedanaesterac za Como, ali Nico Paz nije zabio za domaće slavlje. Kao i mnogo toga prije tako je i tada sjajno reagirao golman Atalante Carnesecchi koji je bio glavni Atalantin junak u ovom remiju.

Hrvatski nogometaši Ivan Smolčić i Martin Baturina su odigrali čitavu utakmicu za Como, s tim da je Baturina bio jedan od najboljih na terenu. Na drugoj strani Mario Pašalić je ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Ranije u nedjelju Torino je svladao Lecce 1-0 golom Adamsa u 29. minuti, a asistent je bio hrvatski nogometaš Nikola Vlašić.

Ovo će se kolo zaključiti u ponedjeljak. Tada će igrati Udinese - Roma i Bologna - Milan.