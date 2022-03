Hrvatska u borbi za EP protiv neugodnih reprezentacija, ali ne i nepobjedivih: I dalje smo favoriti

U Berlinu je održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina za plasman na europsko prvenstvo u rukometu čiji će domaćin biti Njemačka od 10. do 28. siječnja 2024. godine. Hrvatska je svrstana među nositelje, uz Norvešku, Francusku, Sloveniju, Mađarsku, Portugal, Island i Austriju. S tim reprezentacijama nismo mogli biti u istoj skupini.

Ukupno u ždrijebu 32 reprezentacije koje su bile podijeljene u osam skupina. Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izravno će se plasirati na Europsko prvenstvo, uz još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Na EP su se već kvalificirale Njemačka (domaćin), te Švedska, Španjolska i Danska (prve tri s EP-a 2022. godine).

Hrvatska je završila u Grupi 5 s Grčkom, Belgijom i Nizozemskom.

🚨Please welcome the official groups of the Men's #ehfeuro2024 Qualifiers... 🥁 Thoughts? 💭



𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 1:🇵🇹🇲🇰🇹🇷🇱🇺

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 2:🇳🇴🇷🇸🇸🇰🇫🇮

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 3:🇮🇸🇨🇿🇮🇱🇪🇪

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 4:🇦🇹🇺🇦🇷🇴🇫🇴

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 5:🇭🇷🇳🇱🇬🇷🇧🇪

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 6:🇭🇺🇨🇭🇱🇹🇬🇪

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 7:🇸🇮🇲🇪🇧🇦🇽🇰

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 8:🇫🇷🇵🇱🇱🇻🇮🇹