Hrvatska svladala Japan i izborila polufinale

Kako se i očekivalo, hrvatski su vaterpolisti u četvrtfinalu završnog turnira Svjetske lige u Beogradu pobijedili Japan. No, nije to bio lagan posao za izabranike Ivice Tucka, valjalo se malo i pomučiti jer Japanci nisu više ono što su bili prije 10-ak, 20-ak godina.

Strahovito su napredovali, dobili su na brzini i na tehnici, a nešto i na snazi, agresivno su nasrtali kao osice, ali ipak je to još uvijek premalo za hrvatske dupine. Hrvatska je na kraju pobijedila s 20:13 (4:3, 6:3, 5:2, 5:5) i ušla u polufinale!

Japanci jednom čak i vodili

Da Japanci više nisu “mačji kašalj” zorno se vidjelo na početku utakmice kada su vaterpolisti iz Zemlje izlazećeg sunca u jednom trenutku čak bili i u vodstvu, pogotkom Raija iz peterca poveli su s 3:2.

No, to je srećom bilo njihovo prvo i posljednje vodstvo. Nakon toga naši igrači preuzeli su kontrolu nad utakmicom i nazabijali se golova jednako kao i protiv Kazahstanaca. No, primili su malo više...

Najviše pogodaka za našu vrstu postigao je raspoloženi Loren Fatović - pet, a po tri pogotka zabili su Ivan Krapić i Anđelo Šetka.

Marko Bijač obranio je okruglih 10 udaraca.

Hrvatskoj vrsti to je osmi polufinale Svjetske lige u njezinu 18. izdanju. Dosad smo osvojili šest medalja (zlato, dva srebra i tri bronce), a jedini slučaj kad smo ušli u polufinale a nismo osvojili odličje dogodio se u Beogradu 2005. godine. U utakmici za broncu tada smo izgubili od Njemačke.

U utakmici prije naše Australija je nakon peteraca pobijedila Mađarsku sa 16:15, nakon izvođenja peteraca, iako su Mađari u poluvremenu imali četiri pogotka prednosti. Nakon 32 minute igre bilo je neodlučeno - 10:10.

Za Australce je to veliki uspjeh, a time i našeg trenera Elvisa Fatovića koji posljednjih godina vodi vaterpolsku vrstu Petog kontinenta.

Iako se jučer u Beogradu vrijeme prilično proljepšalo, organizatori su ostali kod ideje da se utakmice igraju malo ranije, pa se finale u nedjelju neće igrati u 21 sat, kako je bilo planirano, nego u skladu sa spomenutim korekcijama - u 16.45 sati.

Joković i Buljubašić u Pirej

Iza scene završnog turnira u Beogradu dogovaraju se igrački transferi. Tako se već zna da će u grčki Olympiakos nova dvojica Hrvata: jugaš Maro Joković i mladostaš Ivan Buljubašić.

Kao što je poznato grčkog su prvaka napustila sva trojica hrvatskih igrača koja su dosad u njemu igrala: Josip Pavić završio je karijeru, Paulo Obradović se vraća u Jug, a Andro Bušlje pregovara s Pro Reccom.