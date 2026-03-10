Bild najavio senzacionalne transfere Modrića i Allegrija, evo što je o tome rekao naš kapetan!

Zvijezda Milana i legenda vatrenih Luka Modrić osvrnuo se na medijske glasine o mogućem senzacionalnom povratku u Real Madrid ovog ljeta. Četrdesetogodišnji veznjak napustio je Santiago Bernabeu u lipnju prošle godine i bez odštete prešao u Milan, no pojavila su se nagađanja da bi se mogao vratiti jer kraljevskom klubu kronično nedostaje kreativnost u veznom redu.

Njemački medij Bild objavio je kako španjolski velikan očajnički želi vratiti dokazanu kvalitetu u svoju veznu liniju. To je dovelo do nagađanja da bi klub mogao pozvati Modriću, koji unatoč 40. godini života igra fantastičnu sezonu u dresu Milana.

Međutim, osvajač zlatne lopte trenutačno uživa u odličnom razdoblju u Serie A i u potpunosti je posvećen projektu Rossonera.

- Allegri i ja u Real Madridu? Uvijek ima glasina, ali ne zanimaju me. Jako sam sretan ovdje u Milanu - rekao je Modrić o eventualnom povratku na Bernabeu.