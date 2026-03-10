Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA LEGENDA

Bild najavio senzacionalne transfere Modrića i Allegrija, evo što je o tome rekao naš kapetan!

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.03.2026.
u 19:14

Njemački medij Bild objavio je kako španjolski velikan očajnički želi vratiti dokazanu kvalitetu u svoju veznu liniju. To je dovelo do nagađanja da bi klub mogao pozvati Modriću, koji unatoč 40. godini života igra fantastičnu sezonu u dresu Milana

Zvijezda Milana i legenda vatrenih Luka Modrić osvrnuo se na medijske glasine o mogućem senzacionalnom povratku u Real Madrid ovog ljeta. Četrdesetogodišnji veznjak napustio je Santiago Bernabeu u lipnju prošle godine i bez odštete prešao u Milan, no pojavila su se nagađanja da bi se mogao vratiti jer kraljevskom klubu kronično nedostaje kreativnost u veznom redu.

Njemački medij Bild objavio je kako španjolski velikan očajnički želi vratiti dokazanu kvalitetu u svoju veznu liniju. To je dovelo do nagađanja da bi klub mogao pozvati Modriću, koji unatoč 40. godini života igra fantastičnu sezonu u dresu Milana.

Međutim, osvajač zlatne lopte trenutačno uživa u odličnom razdoblju u Serie A i u potpunosti je posvećen projektu Rossonera.

- Allegri i ja u Real Madridu? Uvijek ima glasina, ali ne zanimaju me. Jako sam sretan ovdje u Milanu - rekao je Modrić o eventualnom povratku na Bernabeu. 

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Milan Vatreni Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!