Drama bivšeg igrača Hajduka: Zbog rata s obitelji pobjegao iz Izraela i stigao u Split

Kosovski reprezentativac Emir Sahiti posljednjih mjeseci pokušavao je oživjeti karijeru u Izraelu, ali ratna događanja na Bliskom istoku potpuno su promijenila planove. Napadač koji je na posudbi iz HSV-a odlučio je napustiti zemlju i sigurnost potražiti u Hrvatskoj, stigao je u Split gdje trenira.

Sahiti je ove zime stigao je u Maccabi Tel Aviv na posudbu iz HSV-a. Napadač iz Kosova u Hamburgu nije dobijao previše prilika za igru, pa je odlazak u Izrael trebao biti novi početak. Ugovor sa njemačkim klubom ima do 2027. godine, ali je želio pronaći sredinu u kojoj će ponovo igrati redovno. Činilo se da je pogodio s izborom.

Sahiti je odmah pokazao svoju kvalitetu u dresu Maccabija iz Tel Aviva. U prvih pet natjecateljskih utakmica postigao je četiri gola. Klub je bio oduševljen njegovim nastupima.

Prema pisanju njemačkog Bilda, u Maccabiju su već razmišljali o aktiviranju otkupne klauzule vrijedne oko 500.000 eura. Međutim, situacija u zemlji ubrzo je postala dramatična. Stalni raketni napadi i dronovi pretvorili su svakodnevni život u ozbiljan sigurnosni problem.

U takvim okolnostima, Sahiti je odlučio da više ne želi riskirati sigurnost svoje obitelji. Stoga je donio tešku odluku i napustio Izrael. Zajedno sa suprugom i kćerkom automobilom je krenuo prema susjednom Egiptu. Nakon toga put su nastavili preko Kipra. Na kraju su stigli u Hrvatsku.

Sahiti trenutno boravi u Splitu, gradu u kojem je ranije proveo važan dio svoje karijere. Naime, upravo je iz Hajduka napravio transfer u njemački HSV. Dok čeka rasplet situacije na Bliskom istoku, kosovski reprezentativac u Splitu održava fizičku spremu.