Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRENULI SU

Hajduk sazvao konferenciju za medije: Napokon kreće veliki klupski projekt

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.03.2026.
u 22:12

Poznato je kako su čelnici Hajduka obilazili razne gradove i stadione kako bi pronašli rješenje koje najbolje odgovara Hajduku

Hajduk je danas poslao pozivnice i obznanili kako će se sutra, 10. ožujka, održati konferencija za medije na kojoj će glavna tema biti infrastrukturalna budućnost kluba, piše Slobodna Dalmacija.

Jasno je dakle kako klub ima konkretne novosti po pitanju novog stadiona i klupskog kampa. Pitanje je o čemu se točno radi, je li određena lokacija gradnje novog stadiona ili su možda već dostupni i neki dizajni, ali jasno je kako se priča pokrenula i kako bismo uskoro trebali imati nove konkretne informacije o budućnosti splitskog kluba.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Poznato je kako su čelnici Hajduka obilazili razne gradove i stadione kako bi pronašli rješenje koje najbolje odgovara Hajduku. Klub već neko vrijeme razmatra mogućnost gradnje novog stadiona na Brodarici, a postojala je i mogućnost rušenja Poljuda te izgradnje novog stadiona na istoj lokaciji.

Pametniji ćemo biti sutra, ali sada je jasno kako se dan konačne odluke oko novog Hajdukovog stadiona bliži, a sutra bismo trebali imati prve informacije o tome gdje će se nalaziti, koji se kapacitet razmatra, a vjerojatno ćemo imati i nova saznanja o klupskom kampu.
Ključne riječi
novi stadion Poljud Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!