Hajduk sazvao konferenciju za medije: Napokon kreće veliki klupski projekt

Hajduk je danas poslao pozivnice i obznanili kako će se sutra, 10. ožujka, održati konferencija za medije na kojoj će glavna tema biti infrastrukturalna budućnost kluba, piše Slobodna Dalmacija.

Jasno je dakle kako klub ima konkretne novosti po pitanju novog stadiona i klupskog kampa. Pitanje je o čemu se točno radi, je li određena lokacija gradnje novog stadiona ili su možda već dostupni i neki dizajni, ali jasno je kako se priča pokrenula i kako bismo uskoro trebali imati nove konkretne informacije o budućnosti splitskog kluba.

Poznato je kako su čelnici Hajduka obilazili razne gradove i stadione kako bi pronašli rješenje koje najbolje odgovara Hajduku. Klub već neko vrijeme razmatra mogućnost gradnje novog stadiona na Brodarici, a postojala je i mogućnost rušenja Poljuda te izgradnje novog stadiona na istoj lokaciji.

Pametniji ćemo biti sutra, ali sada je jasno kako se dan konačne odluke oko novog Hajdukovog stadiona bliži, a sutra bismo trebali imati prve informacije o tome gdje će se nalaziti, koji se kapacitet razmatra, a vjerojatno ćemo imati i nova saznanja o klupskom kampu.