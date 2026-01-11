Naši Portali
LOŠ ZNAK?

Hrvatska po drugi puta poražena od Njemačke: Ponavljaju se iste greške

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 19:57

Svjetski doprvaci su u prvom dijelu imali dosta problema u napadu. Nisu zabili šest, sedam minuta što je Njemačka iskoristila pobjegavši u 25. minuti na četiri razlike (13-9)

U posljednjem pripremnom susretu uoči start Europskog prvenstva, hrvatska muška rukometna reprezentacija je na gostovanju u Hannoveru izgubila od Njemačke sa 27-33 (12-16).

Bila je to druga pripremna utakmica hrvatskih i njemačkih rukometaša i drugi poraz aktualnih svjetskih doprvaka. Onaj prvi u zagrebačkoj Areni u četvrtak pripao je Nijemcima 32-29.

Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i snježnom kaosu, s djelomično obustavljenim javnim prijevozom u Hannoveru, u ZAG Areni se okupilo 10.427 gledatelja.

Njemačka je bolje ušla u susret, povela je 2-0, no hrvatska reprezentacija je ostvarila priključak izjednačivši na 4-4. Domaćin ponovo bježi na +2 (9-7). Hrvatska je pri rezultatu 10-9 imala tri napada za izjednačenje, ali nije uspjela poentirati.

Svjetski doprvaci su u prvom dijelu imali dosta problema u napadu. Nisu zabili šest, sedam minuta što je Njemačka iskoristila pobjegavši u 25. minuti na četiri razlike (13-9), a u posljednjoj minuti i na +5 (16-11). Na koncu je prvi dio završio sa 16-12.

Hrvatska je daleko bolje ušla u nastavak susreta, nakon pet minuta igre uspjela je izjednačiti na 17-17. Međutim, domaćin u 43. minuti ponovo ima tri gola prenosti, a u 47. minuti i +5 (24-19). U posljednjih deset minuta ušlo se sa 26-23, no njemačka vrsta nije dozvolila preokret, četiri minute prije kraja imala je i šest razlike (31-25), a +6 je bilo i na kraju.

Njemačku su do pobjede predvodili Lukas Zerbe i Renars Uscins sa po pet golova, dok je Lukas Mertens zabio četiri gola. Na hrvatskoj strani najefikasniji su bili Filip Glavaš sa četiri, te Veron Načinović, Ivan Martinović i Mario Šoštarić sa po tri gola.

Rukometni EURO, koji će se igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, počinje 15. siječnja, a hrvatsku reprezentaciju prvi nastup očekuje dva dana kasnije protiv Gruzije u Malmou. U 2. kolu skupine E odabranici Dagura Sigurdssona će 19. siječnja igrati protiv Nizozemske, također u Malmo Areni, a skupinu zatvaraju 21. siječnja protiv Švedske u istoj dvorani.

Hrvatski rukometaši su na europskim prvenstvima osvojili šest medalja, po tri srebra (2020, 2010, 2008) i tri bronce (2016, 2012, 1994).

Naslov europskog prvaka branit će Francuska.

Ključne riječi
Njemačka Hrvatska rukometna reperezentacija EP rukomet 2026.

