NOVI PIVOT

Impresionirao u pripremnim utakmicama i postao nova snaga reprezentacije, a u klubu ima mentora iz snova

storyeditor/2026-01-09/PXL_080126_144411045.jpg
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
10.01.2026.
u 09:32

Zlatko Raužan, 23-godišnji kružni napadač Sesvete Triglav osiguranja, bio je ugodno iznenađenje u dresu Hrvatske u susretu protiv Njemačke

Zlatko Raužan, 23-godišnji kružni napadač Sesvete Triglav osiguranja, bio je ugodno iznenađenje u dresu Hrvatske u susretu protiv Njemačke (29:32). Dobio je dvije lopte na crtu i obje je pospremio u mrežu. Onu treću loptu, na kraju utakmice, nije uspio uhvatiti.

– Lagao bih kada bih rekao da me nije uhvatila trema prije utakmice. Prvi put sam igrao u Areni, prvi put sam igrao pred ovoliko velikim brojem gledatelja i prvi put sam igrao protiv ovako jake i moćne reprezentacije. Najviše sam se bojao da ću dobiti dobre batine jer je poznato da njemački igrači igraju prilično čvrsto. No prošao sam dobro. Za sada, do neke druge prilike – istaknuo je Raužan.

Vjerojatno ste izborili mjesto u avionu za Švedsku, gdje igramo prvi krug na Europskom prvenstvu?

– Ne znam. Vidjet ćemo. Nadam se. To bi bio sjajan završetak ovog prvog dijela sezone, u kojem sam igrao dobro za Sesvete u domaćoj ligi, ali i u skupini Europske lige.

Što može ova Hrvatska na Europskom prvenstvu?

– Mislim da može puno, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Kako su vas prihvatili suigrači u reprezentaciji?

– Odlično. Sa svima se družim, svi žele pomoći. Cimer mi je Dominik Kuzmanović, moj dugogodišnji prijatelj. Zajedno smo počeli karijeru u Poletu iz Brckovljana. Naime, obojica potječemo iz tog malog mjesta. Zajedno smo prešli u Dugo Selo, a onda su nam se putovi razišli. On je otišao u Našice, a ja u Sesvete. I evo nas opet zajedno, ovoga puta u reprezentaciji. Od Poleta do Hrvatske, kako to lijepo zvuči. Inače, ima još jedan dobar igrač iz Brckovljana – Tomislav Severec, koji je u zadnje vrijeme igrao u Nexeu, Hamburgu i sada je u Dugom Selu – kaže Zlatko.

Igrali ste za juniorsku reprezentaciju Hrvatske?

– Da, bio sam član reprezentacije koja je bila osma na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. U toj generaciji bili su Dominik Kuzmanović i Matej Mandić, koji su danas u seniorskoj reprezentaciji. Od pivota na tom turniru bili su Lulić i Komljenović. Eto, ove sezone Lulić igra sa mnom u Sesvetama. Izgubili smo tada u četvrtfinalu od Mađarske, a na toj utakmici bio sam najefikasniji sa sedam pogodaka. Bilo je tu još dobrih igrača koji danas igraju značajne uloge u svojim klubovima poput Jakova Dujića, Ivana Barbića, Patrika Hršaka, a izbornik nam je bio Andrija Nikolić. Šteta, igrali smo jako dobro na turniru, pobijedili smo u skupini prvog kruga Francusku. Skupo nas je koštao poraz od Njemačke u drugom krugu. Zanimljivo je da je tada u rosteru Njemačke bio vratar Spath, koji je bio sjajan u Areni. Još su igrali Uscins, Freihöfer, Lichtlein, koji su danas u seniorskoj reprezentaciji – kaže Raužan.

Velik dio zasluga za njegov igrački razvoj pripada čovjeku koji je i sam bio jedan od najboljih svjetskih pivota, legendarnom Igoru Voriju. Dolaskom Vorija na klupu Sesveta Raužan je dobio mentora iz snova.

Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija Zlatko Raužan

