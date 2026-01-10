Impresionirao u pripremnim utakmicama i postao nova snaga reprezentacije, a u klubu ima mentora iz snova

Zlatko Raužan, 23-godišnji kružni napadač Sesvete Triglav osiguranja, bio je ugodno iznenađenje u dresu Hrvatske u susretu protiv Njemačke (29:32). Dobio je dvije lopte na crtu i obje je pospremio u mrežu. Onu treću loptu, na kraju utakmice, nije uspio uhvatiti.

– Lagao bih kada bih rekao da me nije uhvatila trema prije utakmice. Prvi put sam igrao u Areni, prvi put sam igrao pred ovoliko velikim brojem gledatelja i prvi put sam igrao protiv ovako jake i moćne reprezentacije. Najviše sam se bojao da ću dobiti dobre batine jer je poznato da njemački igrači igraju prilično čvrsto. No prošao sam dobro. Za sada, do neke druge prilike – istaknuo je Raužan.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vjerojatno ste izborili mjesto u avionu za Švedsku, gdje igramo prvi krug na Europskom prvenstvu?

– Ne znam. Vidjet ćemo. Nadam se. To bi bio sjajan završetak ovog prvog dijela sezone, u kojem sam igrao dobro za Sesvete u domaćoj ligi, ali i u skupini Europske lige.

Što može ova Hrvatska na Europskom prvenstvu?

– Mislim da može puno, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Kako su vas prihvatili suigrači u reprezentaciji?

– Odlično. Sa svima se družim, svi žele pomoći. Cimer mi je Dominik Kuzmanović, moj dugogodišnji prijatelj. Zajedno smo počeli karijeru u Poletu iz Brckovljana. Naime, obojica potječemo iz tog malog mjesta. Zajedno smo prešli u Dugo Selo, a onda su nam se putovi razišli. On je otišao u Našice, a ja u Sesvete. I evo nas opet zajedno, ovoga puta u reprezentaciji. Od Poleta do Hrvatske, kako to lijepo zvuči. Inače, ima još jedan dobar igrač iz Brckovljana – Tomislav Severec, koji je u zadnje vrijeme igrao u Nexeu, Hamburgu i sada je u Dugom Selu – kaže Zlatko.

Igrali ste za juniorsku reprezentaciju Hrvatske?

– Da, bio sam član reprezentacije koja je bila osma na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. U toj generaciji bili su Dominik Kuzmanović i Matej Mandić, koji su danas u seniorskoj reprezentaciji. Od pivota na tom turniru bili su Lulić i Komljenović. Eto, ove sezone Lulić igra sa mnom u Sesvetama. Izgubili smo tada u četvrtfinalu od Mađarske, a na toj utakmici bio sam najefikasniji sa sedam pogodaka. Bilo je tu još dobrih igrača koji danas igraju značajne uloge u svojim klubovima poput Jakova Dujića, Ivana Barbića, Patrika Hršaka, a izbornik nam je bio Andrija Nikolić. Šteta, igrali smo jako dobro na turniru, pobijedili smo u skupini prvog kruga Francusku. Skupo nas je koštao poraz od Njemačke u drugom krugu. Zanimljivo je da je tada u rosteru Njemačke bio vratar Spath, koji je bio sjajan u Areni. Još su igrali Uscins, Freihöfer, Lichtlein, koji su danas u seniorskoj reprezentaciji – kaže Raužan.

Velik dio zasluga za njegov igrački razvoj pripada čovjeku koji je i sam bio jedan od najboljih svjetskih pivota, legendarnom Igoru Voriju. Dolaskom Vorija na klupu Sesveta Raužan je dobio mentora iz snova.