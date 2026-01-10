Slavni makedonski sudački par izbačen s Eura: Hrvatska ih ne pamti po dobrome

Jedan od najpoznatijih rukometnih sudačkih parova, Makedonci Slave Nikolov i Gjorgji Načevski izbačeni su s popisa sudaca za Europsko prvenstvo koje će za pet dana održati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj obznanio je EHF. Razlog je varanje na testovima fizičke pripremljenosti piše insjader Rasmus Boysen.

- Europska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudaca iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Gjorgija Načevskog, za muško EHF EURO 2026. Ovaj par sudaca tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače - napisali su iz EHF-a.

Ovo bi moglo značiti i kraj kerijere slavnog sudačkog para koji je sudio i finala svjetskih i europskih prvenstava te Olimpijskih igara u Tokiju. Između ostalih, sudili su i finale Europskog prvenstva 2020. u kojem je Hrvatska poražena od Španjolska s 22:20. To je ujedno i posljednje europsko finale za našu reprezentaciju.