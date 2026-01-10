Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZADNJA PROVJERA

Hrvatski reprezentativci uoči uzvrata s Njemačkom: Bilo je dosta grešaka, ovo ćemo popraviti

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 14:30

Utakmica protiv Njemačke igra se u nedjelju u Hannoveru s početkom u 18.05 sati

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom uzvratni je prijateljski dvoboj protiv Njemačke, a reprezentativci Marko Mamić i Zlatko Raužan smatraju da oni i njihovi suigrači mogu ispraviti pogreške iz prve utakmice u kojoj su Nijemci slavili sa 29-32. 

"Prošla su dva dana, analizirali smo utakmicu, vidjeli smo koje su bile greške. Zapravo su greške bile jednostavne, koje se daju ispraviti i moramo to pokazati na terenu. Nismo se dobro vraćali u obranu što je jedna osnova danas da se brzo vraća u obranu. Ako  uspijemo riješiti neke stvari i ako u napadu odigramo do kraja, bez ishitrenih šuteva, mislim da bismo mogli odigrati dobru utakmicu", ocijenio je Mamić.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Raužan, koji je prvi put zaigrao za reprezentaciju ističe koliko mu znači to što je dio ekipe, slaže se s Mamićem.

"Bilo je podosta grešaka, ali popravit ćemo gdje smo griješili. Najveći problem je bio trk u obranu. Dobro smo se držali, ali smo posustali na kraju, to ćemo popraviti. Mislim da će sutra biti druga Hrvatska, mislim da će biti dosta bolje", kazao je Raužan.

Utakmica protiv Njemačke igra se u nedjelju u Hannoveru s početkom u 18.05 sati. 

Prvi susret na Europskom prvenstvu Hrvatska igra 17. siječnja u Malmeu protiv Gruzije. Dva dana poslije hrvatske rukometaše čeka  Nizozemska, a prvi krug zatvaraju susretom s jednim od tri domaćina, Švedskom. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F.Samo dvije najbolje reprezentacije prolaze dalje.

Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reperezentacija Zlatko Raužan Marko Mamić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!