Hrvatski reprezentativci uoči uzvrata s Njemačkom: Bilo je dosta grešaka, ovo ćemo popraviti

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom uzvratni je prijateljski dvoboj protiv Njemačke, a reprezentativci Marko Mamić i Zlatko Raužan smatraju da oni i njihovi suigrači mogu ispraviti pogreške iz prve utakmice u kojoj su Nijemci slavili sa 29-32.

"Prošla su dva dana, analizirali smo utakmicu, vidjeli smo koje su bile greške. Zapravo su greške bile jednostavne, koje se daju ispraviti i moramo to pokazati na terenu. Nismo se dobro vraćali u obranu što je jedna osnova danas da se brzo vraća u obranu. Ako uspijemo riješiti neke stvari i ako u napadu odigramo do kraja, bez ishitrenih šuteva, mislim da bismo mogli odigrati dobru utakmicu", ocijenio je Mamić.

Raužan, koji je prvi put zaigrao za reprezentaciju ističe koliko mu znači to što je dio ekipe, slaže se s Mamićem.

"Bilo je podosta grešaka, ali popravit ćemo gdje smo griješili. Najveći problem je bio trk u obranu. Dobro smo se držali, ali smo posustali na kraju, to ćemo popraviti. Mislim da će sutra biti druga Hrvatska, mislim da će biti dosta bolje", kazao je Raužan.

Utakmica protiv Njemačke igra se u nedjelju u Hannoveru s početkom u 18.05 sati.

Prvi susret na Europskom prvenstvu Hrvatska igra 17. siječnja u Malmeu protiv Gruzije. Dva dana poslije hrvatske rukometaše čeka Nizozemska, a prvi krug zatvaraju susretom s jednim od tri domaćina, Švedskom. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F.Samo dvije najbolje reprezentacije prolaze dalje.