Novi heroj Hrvatske oglasio se nakon spektakla u Areni: 'Ovo ću pamtiti cijeli život'

Hrvatski rukometaši upisali su poraz u prvoj od dvije pripremne utakmice protiv Njemačke uoči Europskog prvenstva koje počinje 15. siječnja. U fantastičnoj atmosferi ispunjene Arene Zagreb, pred gotovo 15 tisuća navijača, izabranici Dagura Sigurdssona izgubili su rezultatom 29:32, no utakmica je ponudila puno više od samog rezultata. Bila je to večer puna oscilacija, borbe i, što je najvažnije, večer u kojoj je Hrvatska dobila neočekivanog heroja. Iako je Njemačka vodila većim dijelom susreta, Hrvatska je konstantno prijetila, no pobjeda je gostima pripala tek u samoj završnici, ponajviše zahvaljujući seriji 5:1 kojom su prelomili utakmicu u posljednjih desetak minuta.

Ključni trenutak za hrvatsku reprezentaciju dogodio se dvadesetak minuta prije kraja, pri rezultatu 20:22 za goste, kada je izbornik Sigurdsson na vrata odlučio poslati Dinu Slavića. Ta se odluka pokazala kao pun pogodak jer je Slavić s nekoliko uzastopnih, fenomenalnih obrana unio potpuno novu energiju u momčad i zapalio tribine. Njegov ulazak bio je impuls koji je preokrenuo tijek susreta, omogućivši Hrvatskoj da serijom golova preuzme vodstvo i drži ga sve do posljednjih pet minuta. Slavić je iskoristio priliku koja mu se ukazala nakon što je izbornik na tribinama iznenađujuće ostavio Dominika Kuzmanovića, miljenika zagrebačke publike i jednog od najzaslužnijih za svjetsko srebro.

FOTO To je ta, paklena Arena! Navijači gromoglasnim hukom ispratili Hrvatsku na Euro

Nakon utakmice, čovjek o kojem svi pričaju nije skrivao koliko mu je značila ova večer. "Svjetsko prvenstvo sam gledao na TV-u, a danas sam imao priliku sve ovo doživjeti. Stvarno sam oduševljen i ovo ću pamtiti cijeli život", emotivno je poručio Slavić za RTL. Unatoč osobnom uspjehu, ostao je čvrsto na zemlji i ponudio trijeznu analizu. "Rezultat nije bio najvažniji, iako je lijepo pobjeđivati. Pogledat ćemo sve pogreške, analizirati i pripremiti se za novu utakmicu za tri dana. Primili smo puno golova iz kontre i polukontre, to nismo uspjeli spriječiti i mislim da je to problem", istaknuo je vratar, pritom pohvalivši i mladog pivota Zlatka Raužana koji se pokazao kao veliko osvježenje u napadu i obrani.

Slično je razmišljao i kapetan Ivan Martinović, koji je uz Marija Šoštarića bio najefikasniji igrač Hrvatske sa šest postignutih pogodaka. Martinović je naglasio kako je utakmica poslužila kao odličan test i pokazatelj na čemu momčad mora raditi. "Ovo nam je dobro došlo, sad znamo što možemo popraviti. Previše smo gledali hoćemo li zabiti ili ne, a trebamo se što brže vraćati u obranu kako bismo pomogli našim vratarima. Primili smo previše laganih golova", izjavio je kapetan. Pozvao je na veću agresivnost i gustoću u obrani te na "hladniju glavu" u napadu, istaknuvši da je cilj pobjeđivati na prvenstvu.

Hrvatska će priliku za popravak imati već u nedjelju, kada u Hannoveru igra uzvrat protiv istog protivnika, što će biti posljednja provjera uoči puta u Malmö, gdje će igrati utakmice skupine E protiv Gruzije, Nizozemske i Švedske.