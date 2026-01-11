Podravki dolazi sastav koji ove sezone ima samo jedan poraz: Obrvan je suočen s nizom problema

Rukometašice Podravka Vegete danas u ranom terminu, od 14 sati, igraju utakmicu 9. kola elitne skupine Lige prvakinja protiv francuskog Bresta.

Previše ozljeda

Ivica Obrvan, trener Koprivničanki, suočen je s nizom ozljeda pa danas neće moć računati na Katarinu Pandžu, Miju Brkić, Josipu Mamić, Kalu Kosovac, Veroniku Babaru, Anu Debelić, dok su još uvijek upitne Kristina Prkačin i Nikolina Kragulj. Kristina Dramac također se žali na bolove u tabanu, dok je Matea Pletikosić protekli tjedna trenirala smanjenim intenzitetom. Jedina dobra vijest da se je vratila Karla Birtić.

– Ova utakmica nam je možda i najzahtjevnija u skupini. O ekipi Bresta nemam što puno govoriti jer najviše govori činjenica da su prve na tablici. Mislim da će nam najteže biti u segmentu obrane zbog naše sužene rotacije i njihova konstantnog napadanja tijekom svih 60 minuta. Vjerujem u svoje suigračice i sigurna sam da će svaka dati svoj maksimum te doprinos u utakmici. Naravno, nadam se čim boljem ishodu. Od kada sam ovdje, u svakoj utakmici sve zajedno smo davale svoj maksimum. Nekada je to bilo bolje, nekada malo lošije. Kada smo na treninzima, nekada nismo svjesne nedostataka, sve pokrivamo što više možemo da pomognemo ekipi i izvučemo maksimum. Borimo se s trenutačnom situacijom, nadamo se što boljem u budućnosti i teško će biti osvajati bodove, pogotovo trenutačno, no to je nešto što moramo – rekla je mlada hrvatska reprezentativka Katja Vuković.

Brest u dosadašnjem dijelu sezone ima samo jedan poraz, u skupini Lige prvakinja kada su izgubile u gostima kod mađarskog Ferencvárosa. Njihov igrački kadar je izuzetno kvalitetan – Francuskinje Nocandy, Dembele, Kanor, Foppa, Ruskinja Vyahireva, Slovenka Gros, Njemica Lott... Zanimljivo je da su se ove dvije ekipe prošle sezone sastale u osmini finala Lige prvakinja. U Koprivnici je Podravka pobijedila s 27:26 ali su Francuskinje u uzvratu slavile s plus osam.

– Nakon malo duže pauze ponovno nas očekuju izazovi u Ligi prvakinja. Dolazi nam ekipa Bresta koja je prva na tablici u skupini. Riječ je o kvalitetnoj ekipi, moramo biti fokusirane same na sebe te svaka igračica mora dati svoj maksimum. Pozivam publiku da dođe u što većem broju te se nadam da ćemo pružiti dobar otpor. Iako imamo puno ozljeda, na treningu smo fokusirane da idemo sto posto i na "glavu". Ako nastavimo tako i dalje, bit će manje ozljeda – poručila je Andrea Šimara.

Skupljaju se sredstva za Latice

Novi europski dvoboj protiv također će obilježiti humanitarna akcija. Prije, tijekom i nakon susreta navijači će moći donirati sredstva Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice ili kupiti njihov kalendar. Prodaja i donacije kreću već od 13 sati, a sav prikupljen prihod ide isključivo Udruzi te će biti namijenjen kupnji i opremanju kuće.