Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
FRANCUSKI MINISTAR ZA VEČERNJI LIST:

Haddad: Europa mora biti spremna SAD-u reći 'ne' kad je ugroženo međunarodno pravo'

Autor
Sandra Veljković
11.01.2026.
u 21:50

"Suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora. Predsjednik Macron bio je u tome nedvosmislen – Grenland je dio Europe", naglasio je francuski ministar

Benjamin Haddad, francuski ministar za europske poslove, danas dolazi u Zagreb, gdje će se, među ostalima, sastati s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Posjet se odvija u trenutku važnih rasprava unutar EU o sigurnosti kontinenta, strateškoj autonomiji, transatlantskim odnosima i budućem smjeru europske politike u kontekstu rata u Ukrajini. Haddad pripada mlađoj generaciji francuskih političara snažno usmjerenih na europska pitanja. Prije ulaska u izvršnu vlast bio je zastupnik u francuskoj Narodnoj skupštini iz redova stranke Renaissance, vladajuće stranke predsjednika Emmanuela Macrona, gdje se profilirao na europskim, vanjskopolitičkim i sigurnosnim temama. U aktualnoj ulozi zadužen je za oblikovanje i koordinaciju francuske politike prema EU, s naglaskom na smanjenje strateških ovisnosti Europe, jačanje njezine sigurnosne i industrijske baze te aktivniju ulogu Unije kao političkog aktera. O svim tim temama razgovarali smo s Haddadom uoči njegova dolaska u Hrvatsku.

Ključne riječi
ministar Francuska Benjamin Haddad SAD EU

Komentara 4

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
21:55 11.01.2026.

Dobra fora. Propali kolonist brani koloniju druge propali kolonijalne bijede...

Avatar Forumas
Forumas
22:02 11.01.2026.

hadaddu treba reci "NE"

LP
ljerka.p2911
21:55 11.01.2026.

Ako na Grenland invaziju izvrše rusi i ili kinezi jeste li spremnu s njima ratovati za isti bez SADa Hadad !?!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!