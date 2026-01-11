Haddad: Europa mora biti spremna SAD-u reći 'ne' kad je ugroženo međunarodno pravo'

Benjamin Haddad, francuski ministar za europske poslove, danas dolazi u Zagreb, gdje će se, među ostalima, sastati s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Posjet se odvija u trenutku važnih rasprava unutar EU o sigurnosti kontinenta, strateškoj autonomiji, transatlantskim odnosima i budućem smjeru europske politike u kontekstu rata u Ukrajini. Haddad pripada mlađoj generaciji francuskih političara snažno usmjerenih na europska pitanja. Prije ulaska u izvršnu vlast bio je zastupnik u francuskoj Narodnoj skupštini iz redova stranke Renaissance, vladajuće stranke predsjednika Emmanuela Macrona, gdje se profilirao na europskim, vanjskopolitičkim i sigurnosnim temama. U aktualnoj ulozi zadužen je za oblikovanje i koordinaciju francuske politike prema EU, s naglaskom na smanjenje strateških ovisnosti Europe, jačanje njezine sigurnosne i industrijske baze te aktivniju ulogu Unije kao političkog aktera. O svim tim temama razgovarali smo s Haddadom uoči njegova dolaska u Hrvatsku.