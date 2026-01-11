Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
LIGA PRVAKINJA

Tina Barišić promašila šut za bod protiv moćnih Francuskinja

storyeditor/2026-01-11/PXL_110126_144551462.jpg
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
11.01.2026.
u 16:18

Rukometašice Podravka Vegete upisale su i šesti poraz zaredom u elitnoj skupini Lige prvakinja. U Koprivnici je bodove odnio francuski Brest

Rukometašice Podravka Vegete upisale su i šesti poraz zaredom u elitnoj skupini Lige prvakinja. U Koprivnici je bodove odnio francuski Brest pobijedivši s 31:30.

Imala je Podravka Vegeta veliku priliku da osvoji barem bod, imale su posljednji napad, no lopta Tine Barišić nije završila u mreži. Sjajno su domaće odigrale prvo poluvrijeme pa su na odmor otišle s plus tri, još bolji je bio nastavak pa je Podravka u 32. minuti imala velikih plus šest (19:13). A onda malo-pomalo gošće su dostizale zaostatak da bi u 54. minuti povele s pogotkom razlike (28:29). Tu prednost uspjele su sačuvati do kraja.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Dobra vijest za Podravku je što ni Krim nije na svom parketu uspio pobijediti norvešku Solu. Završilo je 22:22, s tim da su Ljubljančanke imale zadnji napad za pobjedu. Ovako, Podravka i Krim sada imaju po pet bodova i nastavljaju borbu za šesto mjesto, koje vodi u osminu finala. Najviše pogodaka za Podravku postigle su Šimara (9) i Barišić (7). Lucija Bešen imala je 12 obrana.
Ključne riječi
rukomet brest Podravka Vegeta Rukometna Liga prvakinja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-10/PXL_080126_144412811.jpg
Video sadržaj
Indeks učinkovitosti

Hrvatski rukomet kao globalni paradoks: Otkrivamo nevjerojatnu učinkovitost sustava s minimalnim resursima

Matematički gledano, Hrvatska čini tek 1,1 posto ukupne baze igrača vodećih pet rukometnih nacija Europe. Unatoč tome, na postoljima europskih prvenstava Hrvatska zauzima ravnopravno mjesto uz bok tim gigantima. S godišnjim prihodom Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) od oko devet milijuna eura, Hrvatska operira s budžetom koji je često manji od proračuna samo jednog vrhunskog njemačkog ili francuskog kluba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!