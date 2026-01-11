Tina Barišić promašila šut za bod protiv moćnih Francuskinja

Rukometašice Podravka Vegete upisale su i šesti poraz zaredom u elitnoj skupini Lige prvakinja. U Koprivnici je bodove odnio francuski Brest pobijedivši s 31:30.

Imala je Podravka Vegeta veliku priliku da osvoji barem bod, imale su posljednji napad, no lopta Tine Barišić nije završila u mreži. Sjajno su domaće odigrale prvo poluvrijeme pa su na odmor otišle s plus tri, još bolji je bio nastavak pa je Podravka u 32. minuti imala velikih plus šest (19:13). A onda malo-pomalo gošće su dostizale zaostatak da bi u 54. minuti povele s pogotkom razlike (28:29). Tu prednost uspjele su sačuvati do kraja.

Dobra vijest za Podravku je što ni Krim nije na svom parketu uspio pobijediti norvešku Solu. Završilo je 22:22, s tim da su Ljubljančanke imale zadnji napad za pobjedu. Ovako, Podravka i Krim sada imaju po pet bodova i nastavljaju borbu za šesto mjesto, koje vodi u osminu finala. Najviše pogodaka za Podravku postigle su Šimara (9) i Barišić (7). Lucija Bešen imala je 12 obrana.