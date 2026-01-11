Grčka uvjerljivo pobijedila sljedećeg protivnika Barakuda

U drugom dvoboju 1. kola skupine B Europskog prvenstva za vaterpoliste u Beogradu, u kojoj se nalazi i Hrvatska, Grčka je sigurno svladala Gruziju sa 20-6.
Konstantinos Kakaris je s četiri gola predvodio Grčku, dok je Dušan Vasić s dva gola bio najefikasniji kod Gruzije.
Ranije u nedjelju je Hrvatska bila bolja od Slovenije sa 20-4.
U 2. kolu u utorak Hrvatska će od 12.45 sati igrati protiv Gruzije.
