EUROPSKO PRVENSTVO

Grčka uvjerljivo pobijedila sljedećeg protivnika Barakuda

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Grčka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 23:45

U 2. kolu u utorak Hrvatska će od 12.45 sati igrati protiv Gruzije

U drugom dvoboju 1. kola skupine B Europskog prvenstva za vaterpoliste u Beogradu, u kojoj se nalazi i Hrvatska, Grčka je sigurno svladala Gruziju sa 20-6.

Konstantinos Kakaris je s četiri gola predvodio Grčku, dok je Dušan Vasić s dva gola bio najefikasniji kod Gruzije.

Ranije u nedjelju je Hrvatska bila bolja od Slovenije sa 20-4.

U 2. kolu u utorak Hrvatska će od 12.45 sati igrati protiv Gruzije.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija Gruzija Grčka Europsko prvenstvo u vaterpolu

