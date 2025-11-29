Hrvatska očekivano izgubila od Danske na SP-u, još uvijek smo bez boda

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u svom je drugom nastupu u skupini A na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu očekivano upisala i drugi poraz, bolje su bile aktualne europske doprvakinje Dankinje sa 35-24 (16-10).

Dejana Milosavljević je s pet golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok su Andrea Aagot Hansen, Elma Halilčević i Julie Scaglione zabile po šest puta za Dansku.

Protiv favorizirane Danske Hrvatska je dobro otvorila susret te je zahvaljujući obranama Bešen čak imala i minimalnu prednost u otvaranju susreta. No, ravnopravna utakmica trajala je samo do 13. minute kada je bilo 5-5, a zatim se Danska s četiri uzastopna gola odvojila te je do kraja susreta samo bilo pitanje s kolikom će razlikom završiti dvoboj.

Hrvatska je tako i nakon dva kola ostala bez boda, dok je Danska stopostotna s maksimalna četiri boda. Ranije u subotu je u ovoj skupini drugu pobjedu ostvarila i Rumunjska koja je sa 31-27 svladala Japan koji je tako pretrpio drugi poraz.

Kako u drugi krug natjecanja idu po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine jasno je kako su Danska i Rumunjska prošle te će u ponedjeljak igrati za prvo mjesto, dok će Hrvatska i Japan također u ponedjeljak od 18 sati igrati izravni dvoboj za treće mjesto i nastavak natjecanja. Kako je Hrvatska u prva dva nastupa izgubila kombinirano sa 20 razlike, a Japan sa 21, Hrvatskoj je za treće mjesto dovoljan i neodlučeni rezultat.

HRVATSKA - DANSKA 24-35 (10-16)

Ahoy Arena

HRVATSKA: Bešen, Zetović; Milosavljević 5, Pavlović 1, Šimara 1, Babara 2, Burić 2, Malec, Barišić 3, Petika 1, Vuković 1, Bule 2, Vuljak 3, Zrilić, Šenvald 2, Prkačin 1

DANSKA: Kristensen, Milling; Haugsted, Bardrum-Larsen 2, Aagot Hansen 8, Jorgensen 4, Thestrup, Friis 2, Andersen 1, Paulsen 3, H. Hansen, Halilčević 6, Moller, Scaglione 6, Hageso 4, A. Hansen 1

SUCI: Belkhiri i Hamidi (Alžir)

ISKLJUČENJA: Hrvatska 10 minuta, Danska 6 minuta

SEDMERCI: Hrvatska 4/5, Danska 4/4