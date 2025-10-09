Evo što Hrvatskoj sada treba za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, u sjajnoj smo situaciji!

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u Pragu u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., no i nakon tog ishoda ostaje u najboljoj poziciji za izravan plasman na turnir koji će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon šest kola, Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova, ali Dalićevi izabranici imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (17:1 naspram čeških 11:6). Hrvatska tako ostaje glavni favorit za osvajanje skupine.

Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju tri utakmice, kod kuće protiv Gibraltara i Farskih Otoka te gostovanje u Crnoj Gori. Češka, s druge strane, ima još dva susreta, protiv Farskih Otoka u gostima i Gibraltara kod kuće. Budući da samo pobjednici skupina idu izravno na Svjetsko prvenstvo, svaki bod u završnici bit će zlata vrijedan.

S obzirom da se gleda gol-razlika, a ne međusobni omjeri, Hrvatskoj će za plasman na SP biti dovoljne dvije pobjede iz iduće tri utakmice. Što znači da protiv Gibraltara i Farskih Otoka možemo osigurati Svjetsko prvenstvo. A ako se dogodi koji kiks, još se stigne ispraviti protiv Crne Gore. U svakom slučaju, Hrvatska je u vrlo dobroj poziciji.

Hrvatska je zadržala vodstvo, izbjegla poraz kod jedinog ozbiljnog konkurenta i sada ima sve u svojim rukama. Slijedi završnica koja bi, ako sve bude po planu, trebala potvrditi još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, novo sudjelovanje na svjetskoj smotri najboljih reprezentacija.