Evo što Hrvatskoj sada treba za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, u sjajnoj smo situaciji!

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u Pragu u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., no i nakon tog ishoda ostaje u najboljoj poziciji za izravan plasman na turnir koji će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Nakon šest kola, Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova, ali Dalićevi izabranici imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (17:1 naspram čeških 11:6). Hrvatska tako ostaje glavni favorit za osvajanje skupine.
Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju tri utakmice, kod kuće protiv Gibraltara i Farskih Otoka te gostovanje u Crnoj Gori. Češka, s druge strane, ima još dva susreta, protiv Farskih Otoka u gostima i Gibraltara kod kuće. Budući da samo pobjednici skupina idu izravno na Svjetsko prvenstvo, svaki bod u završnici bit će zlata vrijedan.
S obzirom da se gleda gol-razlika, a ne međusobni omjeri, Hrvatskoj će za plasman na SP biti dovoljne dvije pobjede iz iduće tri utakmice. Što znači da protiv Gibraltara i Farskih Otoka možemo osigurati Svjetsko prvenstvo. A ako se dogodi koji kiks, još se stigne ispraviti protiv Crne Gore. U svakom slučaju, Hrvatska je u vrlo dobroj poziciji.
Hrvatska je zadržala vodstvo, izbjegla poraz kod jedinog ozbiljnog konkurenta i sada ima sve u svojim rukama. Slijedi završnica koja bi, ako sve bude po planu, trebala potvrditi još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, novo sudjelovanje na svjetskoj smotri najboljih reprezentacija.
Najbezveznija utakmica koju sam gledao u zadnjih 10ak godina. Bilo je žalosno gledati hrvatsku reprezentaciju.