Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KALKULACIJE

Evo što Hrvatskoj sada treba za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, u sjajnoj smo situaciji!

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
09.10.2025.
u 22:34

Nakon šest kola, Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova, ali Dalićevi izabranici imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (17:1 naspram čeških 11:6). Hrvatska tako ostaje glavni favorit za osvajanje skupine.

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u Pragu u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., no i nakon tog ishoda ostaje u najboljoj poziciji za izravan plasman na turnir koji će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon šest kola, Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova, ali Dalićevi izabranici imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (17:1 naspram čeških 11:6). Hrvatska tako ostaje glavni favorit za osvajanje skupine.

Tablice omogućuje Sofascore

Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju tri utakmice, kod kuće protiv Gibraltara i Farskih Otoka te gostovanje u Crnoj Gori. Češka, s druge strane, ima još dva susreta, protiv Farskih Otoka u gostima i Gibraltara kod kuće. Budući da samo pobjednici skupina idu izravno na Svjetsko prvenstvo, svaki bod u završnici bit će zlata vrijedan.

S obzirom da se gleda gol-razlika, a ne međusobni omjeri, Hrvatskoj će za plasman na SP biti dovoljne dvije pobjede iz iduće tri utakmice. Što znači da protiv Gibraltara i Farskih Otoka možemo osigurati Svjetsko prvenstvo. A ako se dogodi koji kiks, još se stigne ispraviti protiv Crne Gore. U svakom slučaju, Hrvatska je u vrlo dobroj poziciji.

Hrvatska je zadržala vodstvo, izbjegla poraz kod jedinog ozbiljnog konkurenta i sada ima sve u svojim rukama. Slijedi završnica koja bi, ako sve bude po planu, trebala potvrditi još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, novo sudjelovanje na svjetskoj smotri najboljih reprezentacija.
Ključne riječi
Češka reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar white socks
white socks
23:17 09.10.2025.

Najbezveznija utakmica koju sam gledao u zadnjih 10ak godina. Bilo je žalosno gledati hrvatsku reprezentaciju.

Avatar southman
southman
22:44 09.10.2025.

14 bodova ??? Kako !?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
CILJ JE JAKO BLIZU

Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju.

Učitaj još