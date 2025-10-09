Srpski mediji vrište o skandalu hrvatskih navijača u Pragu: Evo zbog čega su posebno zgroženi

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati na Fortuna Areni u Pragu igra važnu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvu protiv domaćina, Češke. Hrvatski navijači imali su mali problem jer na raspolaganju je bilo tek 900 ulaznica, s obzirom na pet posto ulaznica koje pripadaju gostima, na stadionu koji prima 18.000 gledatelja.

Atmosfera prije utakmice je sjajna još od sinoć kad su brojni Hrvati okupirali kultnu pivnicu Flek. Cijeli dan danas su na stotine hrvatskih navijača na ulicama Praga. Međutim, njihova pjesma je zasmetala pojedinim portalima u Srbiji, koji se tako zgražaju da se Pragom ore pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Srpski Telegraf donio je naslov 'Skandal u centru Praga: Hrvati zapjevali pjesme Marka Perkovića Thompsona pred susret sa Česima', a u tekstu dodaju:

'Očekuje se da će večeras velik broj navijača biti prisutan na stadionu, a mnogi su se već počeli okupljati u središtu Praga, gdje su se zabavljali uz problematične pjesme kontroverznog Marka Perkovića Thompsona. Redale su se njegove kontroverzne pjesme, a hrvatski navijači su u njima uživali.'