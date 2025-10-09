Naši Portali
ZASMETALO IH

Srpski mediji vrište o skandalu hrvatskih navijača u Pragu: Evo zbog čega su posebno zgroženi

VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 20:20

Atmosfera prije utakmice je sjajna još od sinoć kad su brojni Hrvati okupirali kultnu pivnicu Flek. Cijeli dan danas su na stotine hrvatskih navijača na ulicama Praga

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati na Fortuna Areni u Pragu igra važnu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvu protiv domaćina, Češke. Hrvatski navijači imali su mali problem jer na raspolaganju je bilo tek 900 ulaznica, s obzirom na pet posto ulaznica koje pripadaju gostima, na stadionu koji prima 18.000 gledatelja.

GALERIJA Hrvatski navijači okupirali Prag: Policija ih motrila na svakom koraku

UŽIVO Večernji iz Praga: Invazija kockica u Češkoj, policija na svakom koraku motri navijače
Atmosfera prije utakmice je sjajna još od sinoć kad su brojni Hrvati okupirali kultnu pivnicu Flek. Cijeli dan danas su na stotine hrvatskih navijača na ulicama Praga. Međutim, njihova pjesma je zasmetala pojedinim portalima u Srbiji, koji se tako zgražaju da se Pragom ore pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Srpski Telegraf donio je naslov 'Skandal u centru Praga: Hrvati zapjevali pjesme Marka Perkovića Thompsona pred susret sa Česima', a u tekstu dodaju:

'Očekuje se da će večeras velik broj navijača biti prisutan na stadionu, a mnogi su se već počeli okupljati u središtu Praga, gdje su se zabavljali uz problematične pjesme kontroverznog Marka Perkovića Thompsona. Redale su se njegove kontroverzne pjesme, a hrvatski navijači su u njima uživali.'

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Češka Prag

