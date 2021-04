'Hrvatska je moj drugi dom, ima zgrade razorene u ratu, te slike su mi urezane u glavi'

Da je Dani Olmo klasa i velik čovjek pokazao je odavno. Da obožava Hrvatsku nikada nije skrivao. Dinamovcima je donosio velike radosti, a Zagreb i Lijepu našu pamti i nakon što ih je napustio. Sada igrač Leipziga je u srijedu u dresu 'furije' još jednom briljirao i zabio gol u drugoj uzastopnoj utakmici za nacionalnu momčad. Nakon sjajnih predstava 'Olmiću' ne prestaje zvoniti telefon pa se odlučio dati intervju za 'The Players Tribune'.

- Znam što mislite i što želite znati. Kako sam iz Barcelone otišao u Zagreb, a zatim u Leipzig - rekao je Olmo pa se prisjetio kako mu je otac rekao da Dinamo od njega želi napraviti projekt, a onda je Mirko Barišić to i potvrdio.

- Rekao mi je da će me razviti, staviti u prvu momčad, pružiti mi iskustvo u europskim vrhunskim natjecanjima i prodati me za najveći novac u povijesti kluba. Do tog trenutka njihova najveća prodaja bila je Luke Modrića Tottenhamu za 21 milijun eura, još 2008. Kao tinejdžer, čuvši da vam netko toliko vjeruje, da vam kaže da biste na kraju mogli biti vrjedniji od Modrića ... Pa, vau. Blistao sam. 'Upecali' su me.

Navukao se na Hrvatsku

- Nije mi trebalo dugo da se i ja navučem na Hrvatsku kao zemlju. To je nevjerojatno, lijepo mjesto i još uvijek ga smatram svojim drugim domom. Tijekom praznika, kad imam pauzu, imam izbor: mogu otići u Španjolsku, gdje je moja obitelj, ili mogu u Zagreb ... gdje je moja druga obitelj - rekao je i dodao:

- Hrvatska je nevjerojatna zemlja, ali još uvijek je mlada, još uvijek postoje znakovi rata koji se dogodio ne tako davno, a mnogi se ljudi još uvijek oporavljaju od njega. To je bilo manje očito u nekim većim gradovima poput Zagreba, ali kad bi Dinamo išao igrati u manja pogranična mjesta, posljedice rata i dalje su bile jasne. To je kao da na tim mjestima udišete drugačiji zrak. U nekim gradovima još uvijek možete vidjeti rupe od metaka u zidovima i djecu koja igraju nogomet na terenima ispred zgrada oštećenih bombama. Te su mi slike ostale u mislima. Šokiralo me. To je teška stvar s kojom se treba nositi. Kao rezultat toga, neki su ljudi ostali vrlo zatvoreni po tom pitanju. Neki još uvijek nisu u potpunosti preboljeli ono što se dogodilo. Neki nisu krenuli dalje.

Zahvalan je Hrvatskoj

- Toliko je ljudi kojima moram zahvaliti na dosadašnjoj priči, od brata Carlosa i oca Miguela do mojih trenera u La Masiji, svih u Dinamu što su vjerovali u mene, hvala i Leipzigu što su me prepoznali kao sljedeći projekt. Ali od svih ljudi i mjesta na kojima moram zahvaliti, Hrvatska je pri samom vrhu. To je nevjerojatna zemlja koja mi je dala pet nevjerojatnih godina, u kojima mi je najbolji klub u zemlji stvorio svoj projekt. Toliko dugujem Hrvatskoj, svom drugom domu - rekao je Dani.

- Započeli smo intervju s vašim pitanjem. Sad ću završiti sa svojim. Koliko je lijep nogomet? - zaključio je inspirativni bivši dinamovac.