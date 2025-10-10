Hrvatska i Srbija u istom košu, nemamo suce na Europskom prvenstvu

Europski rukometni savez odredio je sudačke parove za europsko prvenstvo koje će se u siječnju sljedeće godine igrati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Među 18 sudačkih parova nema nijednog hrvatskog. Kako više ne sude Milošević i Gubica, očigledno nemamo više kvalitetnih rukometnih sudaca.

Ne samo za velika rukometna natjecanja već nitko od naših sudaca ne dijeli pravdu u Ligi prvaka ili Ligi prvakinja. U istom košu su i suci iz Srbije, dok primjerice Bosna i Hercegovina, Slovenija i Crna Gora imaju po jedan sudački par na EP-u, a Sjeverna Makedonija čak dva.

Od reprezentacija koje su u europskom vrhu sudački par nema ni Francuska.



Parovi na EP-u: Amar i Dino Konjičanin (BIH), Vaclav Horacek i Jiri Novotny (Češka). Mads Hansen i Jesper Madsen (Danska), Javier Alvarez Mata i Yon Bustamante Lopez (Španjolska), Andreu Marín i Ignacio Garcia (Španjolska), Robert Schulze i Tobias Tönnies (Njemačka), Adam Biro i Oliver Kiss (Mađarska), Jonas Eliasson i Anton Palsson (Island), Tomas Barysas i Povilas Petrusis (Litva), Igor i Aleksej Covalciu (Moldavija),

Dimitar Mitrevski i Blagojče Todorovski (Sjeverna Makedonija), Slave Nikolov i Gjorgji Načevski (Sjeverna Makedonija), Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović (Crna Gora), Lars Jorum i Havad Kleven Havard (Norveška), Daniel i Roberto Accoto Martins (Portugal), Bojan Lah i David Sok (Slovenija), Mirza Kurtagic i Mattias Wetterwik (Švedska), Kursad Erdogan i Ibrahim Özdeniz (Turska).