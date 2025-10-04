Naši Portali
TEŽAK UDARAC

Hrvatska i Sigurdsson u velikim problemima: Otpao je ključni igrač, upitno tko će ga zamijeniti

Autor
Damir Mrvec
04.10.2025.
u 14:52

Na zadnjem svjetskom prvenstvu Sigurdsson je imao četiri sjajna srednjaka – Duvnjaka, Cindrića, Karačića i Pavlovića, a sada nema nijednog od njih.

Luka Cindrić ostao je bez trofeja na svjetskom klupskom prvenstvu nakon što je njegov Veszprem izgubio u finalu od Barcelone, nakon dva produžetka. No, Luka bi mogao izostati na neko vrijeme s parketa jer je u finalu dobio jak udarac u koljeno. To znači da vjerojatno neće igrati za hrvatsku reprezentaciju protiv Švicarske, u dvije prijateljske utakmice krajem listopada i početkom studenog.

Kako je Cindrić na popisu izbornika Dagura Sigurdssona, bio jedini pravi srednji vanjski, upitno je tko će ga zamijeniti. Na zadnjem svjetskom prvenstvu Sigurdsson je imao četiri sjajna srednjaka – Duvnjaka, Cindrića, Karačića i Pavlovića, a sada nema nijednog od njih. 

Dvojica su se oprostila od reprezentacije, dvojica su ozlijeđena. Na popisu od 19 igrača za Švicarsku Sigurdsson je računao da će jedan dio na srednjem vanjskom igrati Ivan Martinović i Tin Lučin. Od srednjih vanjskih koji još mogu doći u obzir su Karpo Sirotić i Filip Vistorop. Jedan igra u Sloveniji, drugi u Njemačkoj. U Zagrebu na srednjem vanjskom igra Karačić koji se umirovio od nacionalnog dresa, te Bjelorus Beljavski.

U Nexeu također igra stranac na srednjem vanjskom, Srbin Cenić. Doduše na toj mjestu igraju još Kuže i Grgić, no teško da će dobiti pozivnicu za reprerzentaciju.

