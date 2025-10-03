FOTO Godinama je bio najveća hrvatska noćna mora, a sada je zaprosio partnericu pred kćerkicom

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena, Nikola Karabatić, zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Géraldine Pillet. - REKLI SMO 'DA'!" - stoji u opisu objave. Par je sretnu vijest podijelio na Instagramu uz niz dirljivih fotografija koje su u kratkom roku oduševile pratitelje. Na jednoj od njih, Karabatić kleči pred svojom odabranicom držeći kutijicu s prstenom, dok druga prikazuje njihov snažan i emotivan zagrljaj nakon što je Géraldine pristala.

Cijelom činu prosidbe svjedočila je i njihova kći Nora, što je ovom intimnom trenutku dalo posebnu čar i obiteljsku toplinu. Upravo je njezina prisutnost raznježila mnoge, a par je podijelio i simpatičnu fotografiju svojih ruku ukrašenih razigranim prstenjem, simbolično pokazujući kako je ovo bila zajednička odluka cijele obitelji. Objavu koja je privukla veliku pozornost možete pogledati OVDJE.

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki sa svih strana svijeta. U komentarima su se nizale poruke podrške i radosti. - "Predivno", "Napokon... čestitke oboma!", "Ništa nije bitnije od ljubavi i obitelji u našim životima" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama kojima su pratitelji iskazali sreću zbog ovog sretnog para. potvrđujući koliko je njihova ljubavna priča inspirativna.

Ljubavna priča bivšeg rukometaša i lijepe gimnastičarke inspirira. Naime, Nikola i Géraldine upoznali su se 2011. godine i otada su nerazdvojni. Zajedno su prošli kroz sve najveće sportske uspjehe i privatne izazove, a njihova ljubav okrunjena je rođenjem dvoje djece: sina Aleka, koji je na svijet stigao 2016., i kćeri Nore, rođene 2018. godine. Karabatić, kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih rukometaša u povijesti, često je isticao kako mu je obitelj najveća motivacija, a Géraldine je u više navrata opisao kao "najbolju ženu i majku", čuvajući pritom svoju privatnost daleko od svjetla reflektora.

Podsjetimo, Nikola Karabatić, rođen u bivšoj Jugoslaviji od oca Hrvata i majke Srpkinje, višestruki je svjetski, olimpijski i europski prvak s reprezentacijom Francuske. Na putu do svojih brojnih uspjeha često se sretao s Hrvatskom, a u sjećanju ostaju veliko rivalstvo s Ivanom Balićem i okršaji za najsjajnija odličja iz kojih je Nikola, na našu žalost, većinom izlazio kao pobjednik.