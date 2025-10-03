Kapetan hrvatske reprezentacije izabran u All star momčad

Ivan Martinović morat će još malo pričekati za prvi trofej sa svojim novim klubom, mađarskim Veszpremom. Imao je novi kapetan hrvatske reprezentacije lijepu priliku da osvoji svjetsko klupsko prvenstvo, no Barcelona ih je pobijedila u finalu tek nakon dva produžetka.

Za utjehu Martinović je uvršten u All star momčad Super Globea koji se igrao u Egiptu. Osim Martinovića, koji je proglašen najboljim desnim bekom, iz Veszprema su u All Star momčad uvrštena još dvojica igrača: MVP Rodrigo Corrales i najbolje lijevo krilo Hugo Descat koji je ujedno i najbolji strijelac natjecanja s 28 golova.

Tri igrača iz Barcelone, pobjednika natjecanja, uvrštena su u All-Star momčad, uključujući najboljeg vratara Emila Nielsena, strijelca odlučujućeg gola Aleixa Gomeza Abella i lijevog beka Timotheya N’Guessana.

Najkorisniji igrač Corrales imao je 16 obrana u finalu protiv Barcelone i 45 tijekom cijelog natjecanja, za izvanrednu učinkovitost obrana od 40,6 posto

Trećeplasirani Magdeburg imao je dva igrača u All-Star momčadi - Gísli Kristjánssona i Magnusa Saugstrupa.

Veszprem već u nedjelju igra prvenstvenu utakmicu, u gostima kod Budaia 9. listopada nastavlja s igranje u elitnoj skupini Lige prvaka. U goste im dolazi poljsko Kielce.