Hrvatica zaradila tri milijuna kuna: 'Ništa mi od toga nije ostalo'

Hrvatska tenisačica 29-godišnja Tereza Mrdeža trenutačno je 230. igračica na WTA rang-listi. Porečanki je otkazivanje turnira zbog pandemije koronavirusa došlo baš u nezgodnom trenutku.

– Bila sam u uzlaznoj formi i nisam morala braniti nikakve bodove iz prošle sezone tako da sam planirala završiti godinu negdje oko 150. mjesta – rekla je Tereza čiji je najbolji rejting bilo 151. mjesto iz travnja 2013. godine - kazala je Tereza Mrdeža nedavno u razgovoru za Večernji list.

U seniorskoj kategoriji najčešće je možete vidjeti na ITF turnirima.

– Bez pravog rejtinga ne mogu bez kvalifikacija upasti na WTA turnir tako da sam se orijentirala na manje turnire. Što se tiče sponzora, nemam ih, uglavnom sva putovanja sama financiram. Ne zarađujem samo na turnirima već i od nastupa u inozemnim ligama Njemačke, Italije, Francuske, Austrije – istaknula je Tereza.

Naša igračica je 2015. dohvatila 150. mjesto na WTA ljestvici, a u karijeri je zaradila tri milijuna kuna.

- Ništa mi od tog novca nije ostalo jer sve što se zaradi na tim manjim turnirima, potroši se na smještaj, putovanja, trenera… I treneri trebaju od nečega živjeti, oni ovise o nama, mi o njima, sve to ide u krug. Sada nemamo troškova, ali moramo živjeti od nečega, zar ne? Mislim da svi imaju probleme koji nemaju sponzora ili veliku agenciju iza sebe, a ja nisam imala sreće da me netko prati i sve sam morala sama još od juniorskih dana kada me napustio dobar sponzor nakon četiri godine i prve operacije - kazala je Tereza Mrdeža za 24 sata i dodala:

- No ne zamaram se time, imam svoj mali tim oko sebe, roditelje koji su mi uvijek pomagali, a sada ja trebam njima te gledam svoj cilj. Svi sad imamo ista pitanja iako vjerujem da će mnogi sad odustati od tenisa.

