Auti ostali zarobljeni pod granama, objavljena i dramatična fotografija udara munje u Zagrebu

Foto: screenshot/Facebook
1/4
Autori: Gabrijela Krešić, Nikolina Orešković
12.05.2026.
u 12:49

Zagrepčani na društvenim mrežama pozivaju vozače na dodatni oprez.

Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je posljedice i na prometnicama, a fotografije koje se šire društvenim mrežama pokazuju srušena stabla i granje nasred ceste. U Facebook grupi “Prometne zgode i nezgode” objavljena je fotografija automobila koji je ostao zaglavljen među granama na prometnici, dok građani u komentarima opisuju prizore kao “užasne” i “strašne”.U pojedinim dijelovima grada je padala i tuča, a mnogi upozoravaju na otežan promet i opasnost zbog stabala i granja koje je nevrijeme rušilo na ceste. Na fotografiji se vidi automobil zaustavljen nasred prometnice prekrivene granama, dok građani pokušavaju raščistiti prolaz. Zagrepčani na društvenim mrežama pozivaju vozače na dodatni oprez.

Stranica Neverin objavila je i fotografiju dramatičnog trenutka udara munje iznad grada. Fotografiju je snimila Ivana Tilošan, a prizor munje koja para tamno nebo iznad Zagreba brzo se proširio društvenim mrežama.

I u grupi koja okuplja stanovnike Srednjaka dijele se fotografije granja koje se porušilo po automobilima. Slikali su, pišu stanovnici brzinski da imaju dokaze za prijavu štete, a potom maknuli auto jer se nevrijeme nastavilo. Sevete je u nekoliko minuta zabijelila snažna tuča koja je tijekom nevremena prekrila ceste, automobile i travnjake, a prizori koje građani dijele na društvenim mrežama izgledaju gotovo kao usred zime.

