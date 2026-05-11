USPJEĐAN START

Pavić i Arevalo u 2. kolu Rima

Madrid: Treći meč polufinala Davisovog kupa, Nikola Mektić i Mate Pavić - Filip Krajinović i Novak Đoković
Hina
11.05.2026.
u 15:00

Suparnici Paviću i Arevalu u 2. kolu bit će uspješniji iz okršaja Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australca Marca Polmansa te Monežanina Huga Nysa i Francuza Edouarda Roger-Vasselina.

Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u 2. kolo parova na ATP "masters 1000" turniru u Rimu nakon 6-4, 6-3 pobjede protiv Brazilca Marcela Mela i Nijemca Alexandera Zvereva.

Pavić i Arevalo tijekom čitavog su dvoboja bolje reternirali od suparnika, a samim time i stvarali prilike za "break". Prvu u drugom gemu nisu realizirali zbog odličnog servisa Zvereva, ali drugu za vodstvo 3-1 jesu. No, u sljedećoj igri su izgubili tu prednost iako su imali tri lopte za 4-1 da bi ključni "break" za osvajanje prvog seta napravili kod prednosti 5-4 kada su povezali četiri poena na reternu nakon što je Zverev stigao do 40-0.

Početkom drugog seta branitelji naslova oduzeli su servis i Melu te tu prednost mirno održali do kraja.

Kasnije u ponedjeljak svoj susret 1. kola parova igrat će i Nikola Mektić s Amerikancem Austinom Krajicekom protiv Argentica Francisca Cerundola i Talijana Luciana Darderija.
