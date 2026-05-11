Gauff spasila meč-loptu protiv Jović, Pellegrino iznenadio Tiafoea

Jović je u prvom setu preokrenula zaostatak od 1-3 i osvojila ga sa 7-5, a u drugom je od 0-2 došla do 5-3 i meč-lopte. Gauff se izvukla s ruba poraza, nanizala četiri gema, odvela meč u treći set i zaključila preokret osvojivši ponovno četiri gema zaredom od 2-2 u odlučujućoj dionici.

Gauff će u četvrtfinalu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve (WTA - 7.) koja je sa 6-3, 6-3 pobijedila Belgijku Elise Mertens (WTA - 22.). Bit će to repriza prošlogodišnjeg četvrtfinala u kojem je Amerikanka bila bolja u dva seta. Gauff u međusobnim dvobojima vodi sa 4-0, a triput su igrale na zemljanoj podlozi. Još jedan četvrtfinalni par je poznat, a čine ga Latvijka Jelena Ostapenko i Rumunjka Sorana Cirstea.

Iznenađenje na granici senzacije priredio je u turniru tenisača 29-godišnji domaći predstavnik Andrea Pellegrino (ATP - 155.) koji je u glavni ždrijeb ušao iz kvalifikacija, a nakon današnje pobjede 7-6 (8), 6-1 nad Amerikancem Francesom Tiafoeom (ATP - 22.) izborio je nastup u osmini finala domaćeg Mastersa i mogući okršaj sa sunarodnjakom Jannikom Sinnerom. Pellegrinu je ovo debitantski nastup na Masters 1000 turniru u glavnom ždrijebu.