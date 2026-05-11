Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TURNIRI U RIMU

Gauff spasila meč-loptu protiv Jović, Pellegrino iznenadio Tiafoea

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
11.05.2026.
u 17:40

Prošlogodišnja rimska finalistica Coco Gauff (WTA - 4.) bila je na rubu ispadanja u osmini finala, ali je spasila meč-loptu u drugom setu dvoboja protiv Ive Jović (WTA - 17.) te na kraju slavila sa 5-7, 7-5, 6-2 i plasirala se u četvrtfinale

Jović je u prvom setu preokrenula zaostatak od 1-3 i osvojila ga sa 7-5, a u drugom je od 0-2 došla do 5-3 i meč-lopte. Gauff se izvukla s ruba poraza, nanizala četiri gema, odvela meč u treći set i zaključila preokret osvojivši ponovno četiri gema zaredom od 2-2 u odlučujućoj dionici.

Gauff će u četvrtfinalu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve (WTA - 7.) koja je sa 6-3, 6-3 pobijedila Belgijku Elise Mertens (WTA - 22.). Bit će to repriza prošlogodišnjeg četvrtfinala u kojem je Amerikanka bila bolja u dva seta. Gauff u međusobnim dvobojima vodi sa 4-0, a triput su igrale na zemljanoj podlozi. Još jedan četvrtfinalni par je poznat, a čine ga Latvijka Jelena Ostapenko i Rumunjka Sorana Cirstea.

Iznenađenje na granici senzacije priredio je u turniru tenisača 29-godišnji domaći predstavnik Andrea Pellegrino (ATP - 155.) koji je u glavni ždrijeb ušao iz kvalifikacija, a nakon današnje pobjede 7-6 (8), 6-1 nad Amerikancem Francesom Tiafoeom (ATP - 22.) izborio je nastup u osmini finala domaćeg Mastersa i mogući okršaj sa sunarodnjakom Jannikom Sinnerom. Pellegrinu je ovo debitantski nastup na Masters 1000 turniru u glavnom ždrijebu.
Ključne riječi
WTA Rim ATP Rim tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!