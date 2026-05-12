Partnerica Luke Dončića želio dio njegova velikoga bogatstva, on se odlučio na radikalan potez

Privatni život Luke Dončića posljednjih je mjeseci pod povećalom javnosti nakon što su se pojavile informacije da su on i njegova dugogodišnja partnerica Anamaria Goltes prekinuli vezu. Vijest je iznenadila mnoge jer su krajem prošle godine po drugi put postali roditelji. Prema pisanju stranih medija, problemi su kulminirali upravo nakon rođenja djeteta.

Dončić je tada dobio dopuštenje da napusti momčad kako bi prisustvovao porodu u Sloveniji, no ubrzo su se pojavile tvrdnje da nije mogao viđati svoje kćeri. Navodno je zbog cijele situacije intervenirala i slovenska policija.

Posljednjih mjeseci mediji pišu kako bivši partneri vode tešku pravnu bitku oko skrbništva nad djecom. Prema tim navodima, Dončiću je tijekom sudskog postupka ograničeno viđanje kćeri, dok Anamaria traži visoku alimentaciju. Budući da par nikada nije bio u braku, ona nema pravo na njegovu imovinu, zbog čega se spor navodno vodi isključivo oko skrbništva i uzdržavanja djece.

S druge strane, slovenski košarkaš želi da djeca žive s njim u Sjedinjenim Američkim Državama te da bude više uključen u njihov odgoj. Jasno je da bi cijeli proces mogao potrajati. Koliko ga privatni problemi pogađaju pokazala je i Dončićeva objava na društvenim mrežama u kojoj je potvrdio da ovog ljeta neće igrati za slovensku reprezentaciju.

"Volim svoje kćeri više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu. Nastavljam se boriti za zajedničko skrbništvo. Morao sam donijeti tešku odluku između igranja za reprezentaciju i vremena provedenog sa svojom djecom. Nažalost, posljednjih osam mjeseci bilo mi ih je iznimno teško viđati", poručio je Dončić.

Slovenski navijači nadali su se da će Dončić predvoditi reprezentaciju u ljetnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, pa će njegov izostanak biti velik udarac za nacionalnu momčad.

"Uvijek sam davao maksimum za reprezentaciju i razočaran sam što ovog ljeta neću moći igrati. Ipak, moje kćeri i moja odgovornost kao oca sada su prioritet", poručio je Dončić.