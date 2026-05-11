Ajdukoviću samo gem u zadnjem kolu kvalifikacija, Kokkinakis prošao

No, među šestoricom kvalifikanata našao se bivši pobjednik Australian Opena u parovima, 30-godišnji australski tenisač Thanasi Kokkinakis, koji je nastupio u kvalifikacijama s pozivnicom, a do glavnog turnira se probio svladavši 5. nositelja Talijana Michelea Ribecaija sa 6-7 (2), 6-3, 6-0. Talijan je osvojio prvi set i imao 'break' na početku druge dionice, kad je kiša prekinula dvoboj na gotovo dva sata. Po povratku na teren Kokkinakis je napravio preokret i plasirao se u glavni turnir u kojem će mu suparnik 18-godišnji Francuz Yannick Theodor Alexandrescou.

Hrvatska će u glavnom ždrijebu biti zastupljena s petoricom predstavnika. U ponedjeljak je predviđen nastup Josipa Šimundže čiji je suparnik Ekvadorac Alvaro Guillen Meza, dok će preostala četvorica hrvatskih tenisača biti na rasporedu u utorak: Luka Mikrut će igrati protiv Nijemca Justina Engela, Mili Poljičak je za suparnika dobio švicarskog kvalifikanta Dominica Strickera, Mateja Dodiga čeka sraz sa sedmim nositeljem, Dancem Augustom Holmgrenom, a Emanuela Ivaniševića je ždrijeb spojio s njemačkim predstavnikom Diegom Dedurom.

Kroz kvalifikacije za W75 ITF turnir tenisačica se još jučer probila Mihaela Les, a preostale tri hrvatske predstavnice su u ponedjeljak zaustavljene u završnom kolu. Ruskinja Erika Andrejeva je u dva seta (6-2, 6-2) bila bolja od 16-godišnje Milane Rašan-Buhe, Šveđanka Lisa Zaar je sa 6-1, 6-2 svladala Riju Derniković, a Francuskinja Manon Leonard je prepustila jedan gem (6-1, 6-0) Heleni Mužinić.

U ponedjeljak je napravljen ždrijeb glavnog turnira. Zagrepčanka Tara Wuerth će u obranu prošlogodišnjeg naslova krenuti protiv ruske kvalifikantice Erike Andrejeve. Lucija Ćirić Bagarić je za suparnicu dobila kinesku juniorku Sun Xinran, a Lea Bošković će igrati protiv osme nositeljice Španjolke Irene Burillo. Doru Mišković čeka Turkinja Ayla Aksu, a Mihaelu Les Francuskinja Selena Janičijević. Tena Lukas će za plasman u osminu finala morati pobijediti drugu nositeljicu, Tajvanku Joannu Garland.

Nažalost, vremenska prognoza za utorak nije povoljna, ali ako kiša zaobiđe Šalatu, program bi na svim terenima trebao započeti u 10 sati.