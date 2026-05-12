Bivši šef NATO-a predložio novu 'D7 alijansu', nabrojao zemlje koje bi se našle u tom savezu

Anders Fogh Rasmussen, bivši glavni tajnik NATO-a i nekadašnji danski premijer, otvoreno je pozvao na stvaranje novog saveza vodećih demokratskih država koji bi preuzeo ulogu globalnog vođe u slučaju da Sjedinjene Države pod predsjednikom Donaldom Trumpom odustanu od te uloge. Savez, koji bi se mogao nazvati D7 (Demokratska sedmorica), trebao bi uključivati Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Kanadu, Australiju, Novi Zeland i Južnu Koreju.

"Od djetinjstva sam se divio SAD-u i smatrao Sjedinjene Države prirodnim vođom slobodnog svijeta", rekao je Rasmussen za Der Spiegel. "Međutim, čini se da američki predsjednik Donald Trump sada povlači svoju zemlju iz te uloge. Stoga nam je potreban novi vođa za slobodni svijet", dodao je. Rasmussen predlaže da D7 ne bude samo politička platforma, već i snažan ekonomski blok. Ključni element bio bi tzv. ekonomski Članak 5 – analogon poznatoj NATO klauzuli o kolektivnoj obrani. Prema tom mehanizmu, ekonomski napad ili prisila na jednu članicu smatrali bi se napadom na sve članice, što bi omogućilo zajednički odgovor.

"Ako djelujemo zajedno, ako udružimo svoje resurse i predstavimo jedinstveni front, onda predstavljamo impresivnu silu", naglasio je Rasmussen. Takav savez mogao bi se suprotstaviti ekonomskoj prisili iz Pekinga, ali i iz Washingtona ako bude potrebno.

Konkretno, prodemokratski savez trebao bi, na primjer, uspostaviti međunarodne norme i standarde za korištenje novih tehnologija i smanjiti ovisnost o opskrbi sirovinama. Nadalje, trebao bi se usredotočiti na zajednička ulaganja u globalni Jug kako bi stvorio alternativu kineskim ulaganjima. Rasmussen je posebno izrazio zabrinutost zbog "nepredvidivog ponašanja Trumpove administracije", spomenuvši i američke prijetnje Danskoj oko Grenlanda. "Takvo ponašanje šteti svjetskim demokracijama i služi samo interesima autokrata poput Vladimira Putina", upozorio je.

Iako D7 ne bi bio usmjeren protiv Sjedinjenih Država, Rasmussen jasno poručuje da bi unutar saveza „prijetnje jednih drugima bile neprihvatljive“. Predlaže da ovaj savez postane jezgra šire mreže demokratskih država srednje snage koje bi mogle preuzeti veću odgovornost u svijetu u kojem tradicionalni savezi slabe.

Prijedlog dolazi uoči ovogodišnjeg Copenhagen Democracy Summita, kojem Rasmussen predsjeda preko svoje Zaklade Alliance of Democracies. Ideja o D7 nije nova, a Rasmussen ju je spominjao i ranije, no u kontekstu Trumpova drugog mandata dobila je novu težinu i aktualnost. Predloženi D7 članice zajedno predstavljaju oko 25 % globalnog BDP-a i 35 % svjetske trgovine, što bi im dalo značajnu ekonomsku i političku težinu.