Đoković: Nudili su mi državljanstvo, roditeljima posao i kuću, ali nismo željeli otići iz Srbije

Čuveni američki sportski novinar Graham Bensinger koji putuje po svijetu i radi intervjue sa slavnim osobama, poznat po emisiji "U dubini s Grahamom Bensingerom" koja se može gledati na YouTubeu, boravio je nekoliko dana u Beogradu i razgovarao s Novakom Đokovićem i njegovim roditeljima. Posebno je zanimljiv onaj dio u kojem je Novak govorio o ponudi koju je imao da promijeni državljanstvo i zaigra pod zastavom Velike Britanije.

- Bio sam jako dobar na inozemnim turnirima za dječake do 12 i 14 godina što nije promaklo teniskim agentima. Ponudili su mi da promijenim državljanstvo, konkretno britansko je bilo u pitanju, i to kad sam imao 14 godina. Bila je to iznimno primamljiva ponuda za moje roditelje u tom trenutku jer bismo na taj način riješili mnoge probleme. Nudili su nam kuću, roditeljima posao, meni najbolje moguće treninge, bila je to uistinu sjajna ponuda. Ali roditelji su rekli ne - otkrio je Đoković.

Na te Novakove riječi nadovezala se njegova majka Dijana, po roditeljima podrijetlom Vinkovčanka:

- Ne možete prodati dušu. Djeci bi možda tamo bilo bolje, ali nitko od nas ne bi bio sretan. Mislim da Novak nikad ne bi igrao za Veliku Britaniju kao što igra za Srbiju, svom dušom.

Bensinger, poznat po tome da uvijek želi zagrabiti još malo u dubinu (za svoje intervjue dobio je i nagradu Emmy), još malo je inzistirao na tom pozivu Britanaca...

- Ne mislim da bi bilo pogrešno i da smo tada otišli u Britaniju. To je u končanici bila odluka mojih roditelja, iako sam i ja bio uključen u te razgovore. Nisam imao dobar osjećaj od početka, nisam želio otići u Englesku jer tamo nikoga nisam znao, htio sam ostati sa svojim prijateljima u svojoj zemlji. Tamo ne bih bio sretan. Ali to je bila odluka obitelji: riskirali smo puno da bih ostao pod srpskom zastavom - objasnio je Nole.