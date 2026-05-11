Nekad četvrti tenisač svijeta propušta Roland Garros, turnir na kojem je ostvario najveće uspjehe

Bivši četvrti tenisač svijeta, 23-godišnji Danac Holger Rune odustao je od nastupa na drugom ovogodišnjem "grand slam" turniru, Roland Garrosu, koji počinje 24. svibnja u Parizu jer se još uvijek nije dovoljno oporavo od operacije ahilove tetive kojoj se podvrgnuo u listopadu.

Tijekom dosadašnje karijere Rune je najbolje rezultate na "grand slam" turnirima ostvarivao upravo u Parizu gdje je 2022. i 2023. stizao do četvrtfinala.

Rune je prije Roland Garrosa trebao nastupiti i u Hamburgu sljedećeg tjedna.

"Odluka o preskakanju sezone na zemlji je bila teška, ali ispravna. Jedva vas sve čekam vidjeti na travi", poručio je Rune navijačima putem društvenih mreža.