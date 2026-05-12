Zašto nitko nije obilježio 35. obljetnicu početka rata u BiH

Kako je moguće da BiH nikada nije ozbiljno obilježila mjesto na kojem je počela agresija na njezin teritorij? Kako je moguće da su Uništa ostala gotovo izbrisana iz kolektivnog pamćenja iako je upravo ondje 10. svibnja 1991. godine izveden prvi velikosrpski oružani napad u BiH? Uništa, selo podno Dinare, administrativno pripadaju Bosanskom Grahovu, ali životno gravitiraju prema Kijevu. Od općinskog središta dijeli ih gotovo sedamdeset kilometara planinskog makadamskog puta, dok je Kijevo udaljeno svega dvanaest kilometara. Ondje im je liječnik, pošta, trgovina, pa čak i groblje. Ljudi u Uništima žive u Bosni i Hercegovini, a svakodnevicu ostvaruju preko Hrvatske. Ulazak u selo moguć je samo uz najavu policijama BiH i RH te uz njihovu pratnju. Političke i prirodne prepreke odavno su ih odvojile od države kojoj formalno pripadaju.