Zašto nitko nije obilježio 35. obljetnicu početka rata u BiH

Kako je moguće da BiH nikada nije ozbiljno obilježila mjesto na kojem je počela agresija na njezin teritorij? Kako je moguće da su Uništa ostala gotovo izbrisana iz kolektivnog pamćenja iako je upravo ondje 10. svibnja 1991. godine izveden prvi velikosrpski oružani napad u BiH? Uništa, selo podno Dinare, administrativno pripadaju Bosanskom Grahovu, ali životno gravitiraju prema Kijevu. Od općinskog središta dijeli ih gotovo sedamdeset kilometara planinskog makadamskog puta, dok je Kijevo udaljeno svega dvanaest kilometara. Ondje im je liječnik, pošta, trgovina, pa čak i groblje. Ljudi u Uništima žive u Bosni i Hercegovini, a svakodnevicu ostvaruju preko Hrvatske. Ulazak u selo moguć je samo uz najavu policijama BiH i RH te uz njihovu pratnju. Političke i prirodne prepreke odavno su ih odvojile od države kojoj formalno pripadaju.
Uništa su desetljećima ostala između dviju država, između dviju administracija, ali i između dviju šutnji. Hrvatske, koja ih je potisnula na margine ratne kronologije, i bosanskohercegovačke, koja nikada nije ozbiljno prihvatila činjenicu da je upravo ondje počela agresija na BiH
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Otišla na pramenove pa ostala šokirala računom: 'Ovoliko mi je naplatila sušenje kose, jesam li platila porez na budale?'
Milanović izdvojio jedan hrvatski grad: 'On nosi poseban biljeg, a od njega imam golema očekivanja'
Europska sila priprema se za rat? Više ne vjeruje Americi, grade vlastitu supersilu
FOTO Putinovo lice šokiralo cijeli svijet: Neobičan detalj otkrio pravu istinu?
Želite prijaviti greške?
Prvi EU konsenzus o Izraelu: Hrvatska stala iza odluke o sankcijama Izraelcima
Sve više umirovljenika radi nakon 65.: Država povećava mirovine za dulji ostanak na poslu
Dodik likuje: 'Schmidt otjeran'. Vrijeme je da Amerikanac zatvori ovaj ured podjela
Još iz kategorije
Bolesno je društvo u kojem roditelji moraju financirati djecu u 30-ima
Nedavna izjava njemačkog kancelara da mirovine u budućnosti neće biti dovoljne za život uzburkala je javnost, ali nije li je europsko društvo i zaslužilo?
Vedran Pavlek u prokletoj avliji Kasima Žomarta Tokajeva
Iznad našeg Vedrana stotine su ljudi, pripadnika nacionalne elite, a mnoge od njih on može zavaliti kao bekane pred klanje, da se poslužimo metaforom ljubitelja janjetine iz najdomoljubnijih hrvatskih krajeva
Ako šef krovnog tijela nije odgovoran za otjecanje milijuna, čemu ta funkcija?
Ova afera mogla bi biti onaj prijelomni trenutak koji će prisiliti hrvatski sport na bolnu, ali nužnu profesionalizaciju i uvođenje stvarne, a ne samo statutarne odgovornosti
Europska sredstva za Srbiju nisu zamrznuta, ali novca ipak nema
Povjerenica za proširenje, Slovenka Marta Kos, izražava zabrinutost za stanje demokracije u Srbiji
Problem s Trnjanskim kresovima zločinačko je nasljeđe osloboditelja iz 1945.
Procjene koliko su osloboditelji pobili zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata kreću se od 80.000 do 260.000. I zbog toga pobjednici ne zaslužuju slavljenje
Američki predsjednik Trump kao da vodi svoje posljednje bitke, uvjeren da za njega više ne postoji sutra
Trump i njegov karikaturalni 'ministar rata' Pete Hegseth krajnje su bezobzirni prema stradanju stranih vojnika i civila
Nova migrantska eksplozija prijeti Europi
Turistička je sezona 'sveta krava' koja puni proračun pa mu neki žele podrediti i sigurnost na ulasku u Schengen
Ustavni sud pretvorio se u političko bojište. Uspije li spriječiti HDZ-ovu prevagu, ljevica će stvoriti dojam da je promjena vlasti izgledna
Uspije li pak HDZ osigurati model izbora sudaca koji mu odgovara, javnosti će poslati poruku da je i dalje najmoćniji politički akter u državi, sposoban nametati pravila igre čak i u situaciji snažnog oporbenog pritiska
Strah od ’sankcija dugog dometa’ promijenio je izgled vojne parade na Crvenom trgu. Slijedi li Kasparovljev poučak?
Dan pobjede nad fašizmom u Moskvi prvi put bez špalira tenkova i vojne opreme
Svibanj ‘45. nije za sve Hrvate isto što i za ostale Europljane – mjesec pobjede
Fašizam je bio ono što su njegove vođe najavljivale – zločinački režim; Hitler je vodio Njemačku po svom programu. Komunizam u staljinskoj verziji obećavao je slobodu, a zaveo diktaturu; najavljivao je brda i doline, a donio siromaštvo. Između dva zla Hrvati bi morali više paziti da ne upadnu u treće