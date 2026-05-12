Perez ovim potezom želi pokazati da nitko nije iznad kluba: Planira prodati veliku zvijezdu

Skandali koji u posljednje vrijeme izlaze iz svlačionice madridskog Reala dokaz su kako je situacija u Kraljevskom klubu daleko od idealne. Drugu sezonu zaredom ostat će bez velikog trofeja, a odnosi među igračima su u potpunosti narušeni. U javnost su izašle vijesti o dva fizička sukoba između igrača, a u jedan od njih bio je uključen i Federico Valverde.

Urugvajac je po mnogima trebao biti novi vođa svlačionice i igrač od povjerenja trenera. Godinama je već miljenik navijača, no čini se kako bi upravo on mogao biti prvi na 'listi za odstrel' Florentina Pereza pišu španjolski mediji.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je završio u bolnici nakon što ga je udario suigrač Aurelien Tchouameni, no Valverde ga je navodno isprovocirao. Osim toga, njegova prodaja pokazala bi drugim igračima kako u klubu nema nedodirljivih budući da je Urugvajac i jedan od kapetana momčadi. Uvijek je važan i financijski aspekt, a u klubu vjeruju kako bi njegovom prodajom mogli zaraditi preko 100 milijuna eura.

Interes za njega pokazuju premierligaši Arsenal i Manchester City, a prate ga i bogati klubovi iz Saudijske Arabije. Valverde je za Real dosad odigrao 371 utakmicu te zabio 41 gol i dodao 44 asistencije. U posljednjih godinu dana jako je narušio svoj status u klubu, pogotovo zato što je bio jedan od najglasnijih u potkopavanju bivšeg trenera Xabija Alonsa. Čelnici Reala tako ne bi imali ništa protiv prodaje Valverdea, a ostaje za vidjeti je li on spreman za odlazak iz Kraljevskog kluba.