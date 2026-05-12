Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO LELEK moćnom 'Andromedom' oduševile nastupom u Beču !
Srpska glazbenica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku na Euroviziji
Natjecateljica izazvala raspravu na Euroviziji, komentari pljušte: 'To mi nikad neće imati smisla'
Pjevat će ikona 80-ih, oboren je rekord, a na prijenosu uživo radi više od 250 ljudi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Stani, sutra moraš igrati!'

VIDEO Bivši suprug slavne Hrvatice objavio privatne snimke, nogometaši se zabavljali uz escort dame

Escort
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
12.05.2026.
u 14:13

"Theo Hernandez znao je nekoga nazvati kako bi naručio usluge escorta. Bio je organizator eskort zabava. Čak je kupio kombi posebno za te zabave", tvrdi Corona.

Poznati paparazzo Fabrizio Corona, bivši suprug hrvatske manekenke Nine Morić, optužio je francuskog nogometnog reprezentativca Thea Hernandeza (28) za organiziranje zabava na kojima su navodno angažirane escort djevojke.

Bivši nogometaš Real Madrida i Milana, koji od prošlog ljeta nastupa za saudijski Al-Hilal, pojavljuje se na snimkama koje je objavio Corona. Na jednoj se vidi kako pleše okružen većim brojem djevojaka, dok su na drugoj gošće uglavnom odjevene u dresove Milana.

"Theo Hernandez je znao nekoga nazvati kako bi naručio usluge escorta. Bio je organizator eskort zabava. Čak je kupio kombi posebno za te zabave", tvrdi Corona. Sve snimke možete pogledati OVDJE.

Corona je dodao da su na tim zabavama sudjelovali Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samuel Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, jednom i Zlatan Ibrahimović, te u nekoliko navrata Rafael Leao.

"Svi ti igrači Milana održavali su dobar odnos s Çalhanogluom, unatoč njegovu prelasku u Inter", navodi Corona.

Na snimkama se vidi i kako uzvanici udišu plin iz balona. Corona tvrdi da je riječ o dušikovom oksidu, poznatom kao "plin za smijanje". Prema njegovim riječima, vozač kombija je u jednom trenutku upozorio Hernandeza: "Stani, ti sutra moraš igrati!"

Ovo nije prvi put da Corona javno iznosi optužbe na račun francuskog nogometaša. Prije godinu i pol objavio je snimku navodnog fizičkog incidenta u noćnom klubu u kojem su bile dvije žene. Tada je tvrdio da je došlo do sukoba u kojem je sudjelovao Hernandez, tijekom kojega je, prema njegovim navodima, došlo do odgurivanja i udaraca.

Novi skandal dolazi samo nekoliko tjedana nakon što su tužitelji u Milanu razbili lanac prostitucije čijim su se uslugama, prema istrazi, koristili deseci nogometaša iz Serie A.
Ključne riječi
nogometaši Fabrizio Corona

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Aikona
Aikona
16:04 12.05.2026.

Stari zanat, a novo ime

ZA
zagi101
19:51 12.05.2026.

kaj mislite da toga u Hrvatskoj ili drugdje toga nema? gdje ima love ima i escort dama

Avatar southman
southman
19:12 12.05.2026.

Opet Francuzi. Čudno da nisu maloljetnice u pitanju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!