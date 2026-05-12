VIDEO Bivši suprug slavne Hrvatice objavio privatne snimke, nogometaši se zabavljali uz escort dame

Poznati paparazzo Fabrizio Corona, bivši suprug hrvatske manekenke Nine Morić, optužio je francuskog nogometnog reprezentativca Thea Hernandeza (28) za organiziranje zabava na kojima su navodno angažirane escort djevojke.

Bivši nogometaš Real Madrida i Milana, koji od prošlog ljeta nastupa za saudijski Al-Hilal, pojavljuje se na snimkama koje je objavio Corona. Na jednoj se vidi kako pleše okružen većim brojem djevojaka, dok su na drugoj gošće uglavnom odjevene u dresove Milana.

"Theo Hernandez je znao nekoga nazvati kako bi naručio usluge escorta. Bio je organizator eskort zabava. Čak je kupio kombi posebno za te zabave", tvrdi Corona. Sve snimke možete pogledati OVDJE.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Corona je dodao da su na tim zabavama sudjelovali Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samuel Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, jednom i Zlatan Ibrahimović, te u nekoliko navrata Rafael Leao.

"Svi ti igrači Milana održavali su dobar odnos s Çalhanogluom, unatoč njegovu prelasku u Inter", navodi Corona.

Na snimkama se vidi i kako uzvanici udišu plin iz balona. Corona tvrdi da je riječ o dušikovom oksidu, poznatom kao "plin za smijanje". Prema njegovim riječima, vozač kombija je u jednom trenutku upozorio Hernandeza: "Stani, ti sutra moraš igrati!"

Ovo nije prvi put da Corona javno iznosi optužbe na račun francuskog nogometaša. Prije godinu i pol objavio je snimku navodnog fizičkog incidenta u noćnom klubu u kojem su bile dvije žene. Tada je tvrdio da je došlo do sukoba u kojem je sudjelovao Hernandez, tijekom kojega je, prema njegovim navodima, došlo do odgurivanja i udaraca.

Novi skandal dolazi samo nekoliko tjedana nakon što su tužitelji u Milanu razbili lanac prostitucije čijim su se uslugama, prema istrazi, koristili deseci nogometaša iz Serie A.