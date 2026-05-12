'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Dok je Barcelona na Camp Nou slavila pobjedu i osiguravala naslov prvaka, u svečanoj loži Real Madrida odvijala se prava drama. Prema medijskim napisima koji su se proširili nakon bolnog poraza, predsjednik Florentino Perez navodno nije ni čekao kraj utakmice. Priča kaže da je uzeo mobitel i nazvao samo jednog čovjeka, Josea Mourinha, s jasnom porukom: "Pakiraj se i dolazi u Madrid". Iako za takav poziv usred utakmice nema službene potvrde, ono što se dogodilo nakon posljednjeg zvižduka jasan je pokazatelj da je Perezova odluka o drastičnim promjenama donesena upravo tada.

Poraz od najvećeg rivala bio je kap koja je prelila čašu nakon druge sezone zaredom u kojoj 'kraljevski klub' neće osvojiti nijedan od tri glavna trofeja. Kako prenose španjolski mediji, Perez je za ponedjeljak ujutro odmah sazvao hitan sastanak uprave. Na stolu je bila samo jedna točka: odabir novog trenera za iduću sezonu i dubinska rekonstrukcija momčadi. Postalo je jasno da je mandat Alvara Arbeloe, koji je uskočio nakon otkaza Xabiju Alonsu, završen.

Na vrhu Perezove liste želja nalazi se samo jedno ime - Jose Mourinho. Portugalski stručnjak, koji je već vodio Real od 2010. do 2013., predsjednikov je favorit za povratak kluba na pobjedničke staze. Pregovori s njegovim agentom Jorgeom Mendesom navodno su već u tijeku. Za razliku od nekih prijašnjih odluka, ovaj put 79-godišnji Perez osobno vodi cijeli proces, odlučan da obnovi projekt koji se počeo urušavati.

Osim rezultata, Pereza brine i rastuća nestabilnost unutar svlačionice. Izvori iz kluba opisuju atmosferu kao ozbiljno narušenu, a napetosti su postale neizdržive. Problemi s disciplinom, rekordne kazne izrečene Federicu Valverdeu i Aurelienu Tchouameniju te stalno curenje informacija u medije problemi su koje Perez želi riješiti čvrstom rukom. Upravo zato Mourinha vidi kao idealno rješenje - trenera koji se ne boji zavesti red i od igrača zahtijevati apsolutnu posvećenost.

Iako je Portugalac trenutno vezan ugovorom za Benficu do ljeta 2027., u ugovoru postoji odštetna klauzula od oko tri milijuna eura koja mu omogućava odlazak. Mourinho je navodno otvoren za povratak u klub koji iznimno cijeni, ali postavlja jasne uvjete. Prema dostupnim informacijama, njegovi zahtjevi nisu financijske prirode. Traži potpunu kontrolu nad sportskom politikom, što uključuje odlučivanje o transferima i disciplini, želeći izbjeći sukobe koji su obilježili kraj njegovog prvog mandata.

Iako su se kao kandidati spominjali i Mauricio Pochettino ili Jurgen Klopp, čini se da nitko od njih nije ni blizu dogovora kao Mourinho. Klopp je sretan na svojoj poziciji u Red Bullu, a Pochettino je dao naslutiti da bi mogao ostati izbornik SAD-a. Sve karte su u rukama Florentina Pereza, koji je uvjeren da samo kontroverzni Portugalac može probuditi uspavanog diva i vratiti ga na vrh španjolskog i europskog nogometa.