Dodik likuje: 'Schmidt otjeran'. Vrijeme je da Amerikanac zatvori ovaj ured podjela

Vijest koja je bila iznenađenje, ali ne i neočekivana o odlasku Christiana Schmidta s mjesta visokog međunarodnog predstavnika, otvorila je dva važna pitanja tko će biti njegov eventualni nasljednik i još važnije koliko će vremenski do zatvaranje još brojiti dana ili mjeseci Ured visokog međunarodnog predstavnika (OHR). Očekivano, u Bosni i Hercegovini tri strane su imale tri posve suprotna pristupa. Od potpunog slavodobitnog naglašavanja pobjede Banje Luke, priličnog muka u Sarajevu pa čak i osjećaja izdaje, te očekivanja iz Mostara da će s približavanjem OHR-ova kraja stvoriti osjećaj da tri strane moraju postići dogovor u zajedničkoj kući 30 godina od okončanja rata.