Njemački mediji raspisali se o 'krađi' Hrvata: 'Ovo što su izveli nam je bolan šamar'

Hrvatski nogometni savez objavio je vijest koja je odjeknula u domaćoj, ali i njemačkoj sportskoj javnosti - Filip Pavić, šesnaestogodišnji supertalent minhenskog Bayerna, u budućnosti će nositi dres hrvatske nogometne reprezentacije. Iako je rođen u Njemačkoj i nastupao za njihove mlađe uzraste, branič za kojeg se otimaju najveći klubovi odlučio je poslušati srce i odabrati Vatrene, što je u Njemačkoj dočekano s neskrivenim razočaranjem. Pavićeva odluka predstavlja ogroman dobitak za hrvatski nogomet, ali i jednako velik gubitak za Njemački nogometni savez (DFB) koji je polagao velike nade u igrača kojeg smatraju jednim od najperspektivnijih u generaciji.

Riječ je o igraču koji je već ispisao povijest bavarskog giganta. U ožujku ove godine, u utakmici Lige prvaka protiv Atalante, Pavić je ušao u igru sa samo 16 godina i 58 dana, čime je postao najmlađi igrač u povijesti Bayerna koji je zaigrao u elitnom europskom natjecanju. Tim je nastupom postao i treći najmlađi debitant u čitavoj povijesti Lige prvaka, što dovoljno govori o kakvom se potencijalu radi. Ovaj svestrani defenzivac, koji može igrati na pozicijama središnjeg i desnog braniča te obrambenog veznog, rođen je u Freisingu u obitelji hrvatskih korijena, što mu je i omogućilo dvojno državljanstvo i na kraju, izbor Hrvatske.

Sam igrač je u emotivnoj izjavi za službene stranice HNS-a pojasnio svoju odluku, naglasivši duboko poštovanje prema zemlji u kojoj je odrastao. "Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini", poručio je Pavić, čime je prekinuo sve dileme oko svoje reprezentativne budućnosti.

Očekivano, njemački mediji nisu s oduševljenjem primili ovu vijest. Portal FCBinside donosi naslov "Udarac za DFB: Bayernov talent Pavić odlučio se za Hrvatsku", navodeći kako Njemački nogometni savez gubi jednog od svojih najvećih mladih talenata. Sličan ton ima i portal Fussball Transfers, koji Pavićev potez opisuje kao "gorku pilulu za DFB". Iako se u domaćem medijskom prostoru mogu pročitati i teže kvalifikacije poput "krađe" ili "šamara", njemački izvori za sada koriste umjereniji, ali jednako razočaran rječnik, fokusirajući se na činjenični gubitak igrača ogromnog potencijala za svoje nacionalne selekcije. U HNS-u, naravno, ne kriju zadovoljstvo, ističući kako se raduju Filipovoj odluci te da je njihov pristup pokazati mladim igračima vrijednosti i perspektivu igranja za Hrvatsku, bez ikakvog nagovaranja.