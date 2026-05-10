Dino Prižmić doznao protivnika u osmini finala Rima

Suparnik Dine Prižmića u osmini finala ATP "masters 1000" turnira u Rimu bit će Karen Hačanov.

Prižmić je ranije u nedjelju po prvi put u karijeri stigao do 4. kola na nekom "masters 1000" turniru 6-1, 7-5 pobjedom protiv Francuza Uga Humberta kojom je potvrdio trijumf protiv Novaka Đokovića iz 2. kola, dok je Hačanov u 3. kolu preokretom nadigrao Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 5-7, 6-4, 6-4.