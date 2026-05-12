FOTO/VIDEO Olujno nevrijeme stiglo u Zagreb. Padaju stabla, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru

Olujno nevrijeme spustilo se u Zagreb. Puše jak vjetar, počela je padati i kiša a, prema radarskoj slici s Državnog hidrometeorološkog zavoda, najgore tek slijedi. Naš reporter Hrvoje Zovko poslao nam je fotografije iz centra grada, a novinarka Nika Marušić poslala je i snimku.

Jaki vjetar već je otpuhao granje sa stabala u centru grada, kako se može vidjeti na fotografijama. Za područje Zagreba upaljen je i narančasti meteoalarm. Zbog pada stabala na prometnice, privremeno je u prekidu tramvajski promet Savskom cestom kod Isidora Kršnjavoga i Maksimirskom kod Ravnica. Autobusna linija 227 u prekidu zbog pada stabla u Ulici Oboj. Zbog puknuća mreže gornjeg voda na Savskoj i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije prometuju izmijenjenim i skraćenim trasama. Zbog pada elektro kabla u Mikulićima, linija 127 privremeno je obustavljena. Autobusna linija 207 u prekidu zbog pada stabla na prometnicu u Ulici veliki dol

12:30 sati. Autobusna linija 139 u prekidu zbog pada stabla.

Nevrijeme u Zagrebu

Uklanjamo stabla u Savskoj, Mikulićima, Remetskoj, Velikom Dolu i Gospodskoj, te ogradu u Ilici, javljaju vatrogasci. U dijelovima Zagreba pada tuča. Šteta je zabilježena u raznim dijelovima Zagreba. Korisnici društvenih mreža javljaju se iz Srednjaka, centra... U Španskom je jak vjetar otpuhao dio krova sa zgrade.

Nevrijeme i tuča u centru Zagreba

Reporterka Ana Bubanko također je poslala snimku nevremena u centru. Pada tuča, javlja.



Hrvoje Zovko poslao nam je i snimku sa Zelenog vala u centru Zagreba.

Nevrijeme na Zelenom valu

Tuča u Zagrebu

Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je posljedice i na prometnicama, a fotografije koje se šire društvenim mrežama pokazuju srušena stabla i granje nasred ceste. U Facebook grupi “Prometne zgode i nezgode” objavljena je fotografija automobila koji je ostao zaglavljen među granama na prometnici, dok građani u komentarima opisuju prizore kao “užasne” i “strašne”. U pojedinim dijelovima grada je padala i tuča, a mnogi upozoravaju na otežan promet i opasnost zbog stabala i granja koje je nevrijeme rušilo na ceste. Na fotografiji se vidi automobil zaustavljen nasred prometnice prekrivene granama, dok građani pokušavaju raščistiti prolaz. Zagrepčani na društvenim mrežama pozivaju vozače na dodatni oprez.

Stranica Neverin objavila je i fotografiju dramatičnog trenutka udara munje iznad grada. Fotografiju je snimila Ivana Tilošan, a prizor munje koja para tamno nebo iznad Zagreba brzo se proširio društvenim mrežama.