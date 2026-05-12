Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPALJEN METEOALARM

FOTO/VIDEO Olujno nevrijeme stiglo u Zagreb. Padaju stabla, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru

Foto: Pixsell/čitatelj
1/9
Autori: Hana Ivković Šimičić, Hrvoje Zovko, Večernji.hr
12.05.2026.
u 12:40

Jaki vjetar već je otpuhao gradnje sa stabala u centru grada, kako se može vidjeti na fotografijama. U pojedinim dijelovima grada pada tuča

Olujno nevrijeme spustilo se u Zagreb. Puše jak vjetar, počela je padati i kiša a, prema radarskoj slici s Državnog hidrometeorološkog zavoda, najgore tek slijedi. Naš reporter Hrvoje Zovko poslao nam je fotografije iz centra grada, a novinarka Nika Marušić poslala je i snimku. 

Jaki vjetar već je otpuhao granje sa stabala u centru grada, kako se može vidjeti na fotografijama. Za područje Zagreba upaljen je i narančasti meteoalarm. Zbog pada stabala na prometnice, privremeno je u prekidu tramvajski promet Savskom cestom kod Isidora Kršnjavoga i Maksimirskom kod Ravnica. Autobusna linija 227 u prekidu zbog pada stabla u Ulici Oboj. Zbog puknuća mreže gornjeg voda na Savskoj i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije prometuju izmijenjenim i skraćenim trasama. Zbog pada elektro kabla u Mikulićima, linija 127 privremeno je obustavljena. Autobusna linija 207 u prekidu zbog pada stabla na prometnicu u Ulici veliki dol
12:30 sati.  Autobusna linija 139 u prekidu zbog pada stabla. 

Nevrijeme u Zagrebu

Uklanjamo stabla u Savskoj, Mikulićima, Remetskoj, Velikom Dolu i Gospodskoj, te ogradu u Ilici, javljaju vatrogasci. U dijelovima Zagreba pada tuča. Šteta je zabilježena u raznim dijelovima Zagreba. Korisnici društvenih mreža javljaju se iz Srednjaka, centra... U Španskom je jak vjetar otpuhao dio krova sa zgrade. 

Nevrijeme i tuča u centru Zagreba

Reporterka Ana Bubanko također je poslala snimku nevremena u centru. Pada tuča, javlja. 

Hrvoje Zovko poslao nam je i snimku sa Zelenog vala u centru Zagreba. 

Nevrijeme na Zelenom valu
Tuča u Zagrebu

Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je posljedice i na prometnicama, a fotografije koje se šire društvenim mrežama pokazuju srušena stabla i granje nasred ceste. U Facebook grupi “Prometne zgode i nezgode” objavljena je fotografija automobila koji je ostao zaglavljen među granama na prometnici, dok građani u komentarima opisuju prizore kao “užasne” i “strašne”. U pojedinim dijelovima grada je padala i tuča, a mnogi upozoravaju na otežan promet i opasnost zbog stabala i granja koje je nevrijeme rušilo na ceste. Na fotografiji se vidi automobil zaustavljen nasred prometnice prekrivene granama, dok građani pokušavaju raščistiti prolaz. Zagrepčani na društvenim mrežama pozivaju vozače na dodatni oprez.

Stranica Neverin objavila je i fotografiju dramatičnog trenutka udara munje iznad grada. Fotografiju je snimila Ivana Tilošan, a prizor munje koja para tamno nebo iznad Zagreba brzo se proširio društvenim mrežama. 

FOTO U Zagrebu vjetar ponovno nosi sve pred sobom, ovako izgleda kod Dolca
1/9
Ključne riječi
Zagreb nevrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
12:25 12.05.2026.

Jedna grana slikana iz 6 kutova, kako dramatično 🤬

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!