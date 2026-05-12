FOTO Sprema se nevrijeme: Upaljeni alarmi za skoro cijelu zemlju, evo gdje će biti najgore

Vrijeme će danas biti promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Kiša se očekuje od sredine dana, a u unutrašnjosti će biti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje past će najmanje kiše, dok uz zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada slijedi prestanak kiše i smanjenje naoblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka bit će između 15 i 20 °C, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana očekuje se osjetan pad temperature, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Upozorenja su izdana za gotovo cijelu zemlju, odnosno za sve osim za južnu Dalmaciju. Zbog grmljavinskog nevremena, žuta su upozorenja izdana za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Uz to, za osječku i zagrebačku izdan je alarm zbog kiše. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", ističe DHMZ.

Za veći dio zemlja upozorenja su na snazi i zbog vjetra. Naime, za zagrebačku i karlovačku izdano je narančasto upozorenje, dok je žuto za osječku, gospićku i riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.

Sutra, u srijedu, bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te bez oborine, no potkraj četvrtka i u petak dolazi novo naoblačenje s kišom, na Jadranu i s pljuskovima praćenim grmljavinom. U srijedu ujutro je, navodi DHMZ, ponajprije u gorskim predjelima moguć slab mraz. Vjetar na kopnu bit će većinom slab, u petak umjeren jugozapadni i južni. Na moru će umjerena do jaka bura s olujnim udarima u srijedu oslabjeti, dok će u četvrtak zapuhati i jačati jugo te južni vjetar. Temperatura će idućih dana biti bez znatnije promjene, na kopnu u blagom porastu.